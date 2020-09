Crónica 10-09-2020

Linares seguirá en cuarentena





Autoridades de Gobierno también anunciaron ingreso a cuarentena para las comunas de Molina, San Clemente y Longaví urbano



En contexto de un nuevo balance por Covid-19 en el Maule, el intendente, Juan Eduardo Prieto, comunicó a la ciudadanía maulina que tres comunas de la Región del Maule ingresan desde este viernes 11 de septiembre a las 23:00 horas, en etapa uno del Plan Paso a Paso, correspondiente a cuarentena. Ante ello la máxima autoridad regional enfatizó en que “ya estamos en coordinación con los distintos alcaldes respectivos y con un trabajo en conjunto al jefe de defensa nacional, Carabineros, PDI, para avanzar y trabajar de la mejor manera”.



Así es como ingresarán a etapa uno: La comuna de Molina, San Clemente y Longaví, siendo esta última solamente su radio urbano.



En tanto, en lo que respecta a la comuna de Linares, ésta se mantiene en cuarentena, y según lo manifestó el alcalde Mario Meza, en primera instancia, hasta el 18 de septiembre, aunque se reunirá con el Intendente para abordar esta situación. Mientras que la comuna de Curicó permanecerá en etapa dos de transición. Así también las 25 comunas restantes de la región continuarán en paso tres.



Junto a ello, el intendente Prieto agregó que “no podemos seguir aumentando comunas en cuarentena, por lo tanto, hay que hacer un mayor esfuerzo para seguir trabajando de forma coordinada y que así la gente tome conciencia para no bajar en etapas del Plan Paso a Paso, sino que, por el contrario, ir avanzando en las etapas y así sacar adelante a nuestra Región del Maule”.



Por su parte, el vocero regional de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, reforzó el anuncio con un llamado a la ciudadanía a informarse por los medios oficiales, y “estos son los puntos de prensa que se efectúan los días lunes, miércoles y viernes. Además, cualquier noticia adicional va a ser informada en forma oportuna por el intendente regional. El resto son rumores, no tienen realidad y por tanto, solamente referirse a lo que ha indicado el intendente”.



En cuanto a las próximas Fiestas Patrias, el director del Servicio de Salud del Maule (SSM), Luis Jaime, instó a la ciudadanía con un “ferviente llamado a la comunidad. Cuidémonos en estas fiestas. No hagamos fiestas de multitudes. Tratemos de mantenernos en nuestra casa, con nuestro grupo familiar y verifiquemos las medidas de protección para nosotros y para nuestras familias”, recordó.



Finalmente, el jefe nacional de la defensa en el Maule, General Hugo Lo Presti, indicó que en la última jornada en la Región del Maule hubo 77 actividades de fiscalización, de las cuales resultaron 35 personas detenidas, además de 22 vehículos fiscalizados con devolución de 72 personas.