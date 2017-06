Deporte 09-06-2017

Linares será “la capital del tuning”

Este domingo en Avenida Aníbal León Bustos, desde las 11 horas, se realizará el “Evento Nacional Tuning”, donde se espera la muestra de cientos de vehículos “tuneados”, justamente el alcalde Mario Meza dio el vamos a la actividad con un anticipo de cinco vehículos en la iluminada Plaza de Armas de Linares.

Cabe mencionar que el tuning en la jerga automovilística está asociado a la personalización de los vehículos, mediante diferentes cambios estéticos y mecánicos, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento en diversos aspectos.

El alcalde quien dio el vamos al evento del domingo, acotó que “van a realizar una exhibición de más de 500 automóviles. Ésta es una actividad solidaria con un nivel de responsabilidad digno de imitar en el resto de las comunas del país. La municipalidad siempre ha estado comprometida, por eso estamos trabajando de la mano, para entregarle un grado de responsabilidad con un trabajo en conjunto”. Además, la máxima autoridad comunal agregó: “El tuning no es un delito, sino un deporte y esta organización (AR M Tuning Linares) es la única de la comuna que hace exhibiciones de automóviles enchulados. Las carreras clandestinas nocturnas son fiscalizadas no sólo por carabineros, sino también por personal municipal y AR M Tuning nos ha ayudado en eso”.

Los expositores principalmente vendrán de las Regiones: Cuarta, Metropolitana, Sexta, Séptima y Octava. Cabe mencionar, que la actividad es organizada por “AR M Tuning Linares” y es apoyada por la Corporación Municipal de Linares. Como buen evento familiar, se instalarán juegos inflables para los niños.

El representante de “AR M Tuning Linares”, Rodolfo Castro, quien dio el vamos junto al edil, explicó: “nosotros le damos otra cara al tuning en Linares, ya que no somos racing (corredores de velocidad), somos expositores, más conocidos como los autos enchulados. El valor de la entrada es de dos mil pesos”. Respecto a las características Castro explicó: “buscamos la mejor llanta, la mejor iluminación y el mejor sonido”.