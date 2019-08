Crónica 07-08-2019

Linares: Seremi de Salud fiscalizó venta de juguetes y abrió sumario sanitario contra un local

La SEREMI de Salud del Maule fiscalizó ayer 3 locales comerciales de venta de juguetes en Linares, a propósito de la proximidad de la conmemoración del Día del Niño el domingo 11 de agosto.

Indicaciones en castellano sobre la edad, componentes y si no es tóxico o contiene tolueno y sustancias inflamables, son parte de los ítems revisados en cada uno de estos recorridos.

En una comercializadora ubicada en la esquina suroriente de calles Maipú con Lautaro, se abrió un sumario sanitario porque algunos artículos no contaban con ninguna indicación en castellano sobre su procedencia y composición. Y otros no detallaban sustancias colorantes, por ejemplo, en una masa para formar figuras.

Un total de 250 artículos quedaron retenidos hasta que el locatario certifique los datos exigidos por la autoridad sanitaria. Si no lo hace en 24 horas, serían definitivamente requisados.

Otros dos locales de venta de juguetes, no mostraron mayores problemas en cuanto a rotulación.

La SEREMI de Salud del Maule llamó a los consumidores a cumplir un rol activo en cuanto a verificar la procedencia de los juguetes o productos que compran, especialmente si se trata de artículos de entretención para menores.