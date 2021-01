Política 30-01-2021

Linares: SERVEL rechaza apelación de candidatura a alcalde de Francisco Pinochet



Ayer se conoció de la resolución del SERVEL, referida ala apelación del candidato a Alcalde por Linares de Revolución Democrática (RD), Francisco Pinochet, quien durante la semana señaló personalmente que con este proceso, "estaría en la papeleta del 11 de abril".



Consultado sobre la materia, solo se limitó a decir mediante un mensaje, que "es un tema del cual me enteré. Abogados están analizando la materia y queda una tercera instancia, que es el TRICEL, por lo tanto, se apelará a esa institución".



Recordemos que el 23 de enero, SERVEL publicó las aceptaciones y rechazos de candidaturas a alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Y, en el caso de Francisco Pinochet, el argumento del SERVEL de no aceptar su inscripción como candidato a alcalde, se basó en que "la declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil competente".