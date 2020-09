Policial 05-09-2020

Linares: Sobreseída causa por falsificación de licencia de conducir de dirigente político detenido en estallido social



El sobreseimiento definitivo decretó ayer el Tribunal de Garantía de Linares, en la causa por el cargo de falsificación de instrumento público (licencia de conducir), del Ministerio Público en contra de Juan Francisco Flores, dirigente político y social quien fue detenido el 17 de noviembre de 2019, por parte de Carabineros, en el contexto de una jornada de Movilización Social en esta comuna.

Según recuerda, “tras involucrarme a defender a unos jóvenes que estaban siendo agredidos por Carabineros, me alcanzan posteriormente algunos de los efectivos de la policía uniformada, para realizarme un control, me piden la licencia y me dicen que es falsificada, pero quedó demostrado por peritajes de Labocar Talca, que no es así. Aquí ocurrió un error o falla administrativa de la Municipalidad, que como quedó demostrado en el proceso, no envió los antecedentes al Registro Civil”.

De hecho, precisa que en esa oportunidad, presentó un recurso de amparo por el procedimiento de Carabineros, el único de 5 presentados en la región del Maule, acogido por la magistrada Claudia Olea Tapia.

La misma jueza que vio esta causa en audiencia de ayer, determinó que la Fiscalía o Ministerio Público, deberá pagar las costas del proceso, que va de 1 millón y medio a 2 millones 500 pesos.

Juan Francisco Flores, ya absuelto de la imputación, fue representado por el abogado Luis Rodríguez Pereira y ya tienen una acción en la institución policial en contra del procedimiento, que cataloga de “arbitrario”.