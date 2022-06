Social 30-06-2022

Linares: Superintendente resalta Día Nacional del Bombero



“El Cuerpo de Bomberos está formado por hombres de buena voluntad, dispuestos a servir a los demás sin esperar por ello recompensa alguna. Su misión principal consiste en combatir el fuego y en salvar las vidas y los bienes de las víctimas de este voraz elemento. Al servicio de esta misión, el Cuerpo de Bomberos se haya dividido en Compañías que no reconocen como motivo de separación ni las diferencias de la escala social ni el distinto credo político o religioso de sus miembros, sino solo el mejor cumplimiento de sus deberes; las une, en cambio, la comunidad de sus propósitos altruistas y los vínculos que nacen al calor de la amistad”, dijo el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares, Marcelo Retamal.

Agregó que “de esta forma comienza nuestro juramento que todos hemos prestado cuando ingresamos a la bomba. En estas sencillas, pero profundas palabras, radica el sentido de nuestro servicio y nuestra vida como bomberos voluntarios.

Desde aquel lejano año de 1962, cada 30 de Junio el país completo nos felicita por la labor que realizamos, pues se trata de un servicio desinteresado prestado por hombres y mujeres comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. En la bomba se reúne el obrero y el intelectual, el viejo y el joven, el hombre y la mujer; es aquella vocación de servicio la que nos llama a trabajar unidos por un mismo ideal.

En lo que va de este año, puedo informar que nuestro trabajo no ha decaído a pesar de las circunstancias que el mundo entero vive. Seguimos acudiendo a cada emergencia donde nos llaman, seguimos preparando nuevos bomberos con más y mejores cursos, seguimos gestionando lo necesario para que nuestra Institución pueda seguir funcionando; seguimos siendo bomberos.

En esta fecha tan importante para nosotros quiero hacer un llamado a renovar nuestro interés y compromiso con este ideal. No permitamos que los años de servicio o la dificultad de los nuevos tiempos coarten nuestra vocación; recordemos que la realización máxima de la vida de la mujer y el hombre es servir, ser útiles a nuestras familias, a nuestra sociedad y a nuestra Institución.

Somos una entidad con más de 125 años de existencia y no podemos olvidar el legado de nuestros fundadores de poner nuestras vidas al servicio de la comunidad que hemos jurado proteger. Sigamos creciendo, sigamos avanzando pues hay mucho camino por recorrer.

Por último, hago un llamado a las nuevas generaciones de bomberos: es necesario avanzar sin olvidar nuestro pasado. El delicado equilibrio entre la innovación y la tradición es lo que nos permitirá consolidar una Institución con valores firmes que nos lleven a formar cada día mejores bomberos. El pasado no es un lastre, es el fundamento de lo que a lo largo de los años todos hemos contribuido a construir. También llamo a los más antiguos, no veamos en la juventud un enemigo sino por el contrario, seamos de aquellos que abran caminos para que los jóvenes puedan transitar con mayor confianza y respeto.

Entrego mi mayor reconocimiento a cada uno de los presentes, y a través de ustedes a sus familias y cercanos, permanente apoyo para desarrollar nuestra labor y les pido transmitirlos a los ausentes: gracias por entregar su tiempo a esta Institución y a este ideal y por ello reciban la mayor de las felicitaciones en este, nuestro día, el Día del Bombero”, concluyó.