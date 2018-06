Deporte 08-06-2018

Linares tendrá nueva fecha del torneo de Futsal AF7 en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto

Partidos se iniciarán desde las 13:30 este sábado

Una nueva y apasionante jornada de la Asociación Regional de Futsal AF7, se vivirá en nuestra ciudad mañana en el gimnasio de la calle Rengo, Ignacio Carrera Pinto. A falta de tres fechas para culminar la fase regular.

Un deporte que sin duda se ha ido masificando y que también hace rato que se practica en los establecimientos educacionales. En este torneo son 9 los equipos que participan en adultos, en tanto que en damas y en sub 17 son cuatro instituciones que buscaran clasificar a la siguiente fase.

En varones quien manda es el equipo linarense de Acadi Futsal, con 18 puntos; seguido por Magi Futsal Team, y UCN Futsal con 15. Más abajo aparecen los equipos de Trueno Futsal, 9; Don Gonzalo, 6; con 3 unidades Candelas SC, Diablos Futsal y Los Piducanos. Cierra la tabla Universidad de Talca sin puntaje.

La competencia de damas es liderada por Trueno Futsal, con 12 puntos; Acadi Futsal, 9; Estadio Español Linares, 3 y Candelas SC sin puntos.

El campeonato de la Asociación Regional de Futsal AF7, en sub 17 tiene dos líderes Trueno Futsal y Candelas SC con 9 puntos; con 6, Don Gonzalo y Acadi Futsal, sin sumar.

ACADI

El equipo adulto de Acadi Futsal, irá en busca este año de su tercera copa, en esta competencia y la primera a nivel de Asociación Regional de Futsal AF7 que ahora esta ligada a la Federación Deportiva Nacional Futsal Chile. Las damas de Acadi, también saben de títulos y esperan este año sumar el Bi. El debut en este torneo lo marca el equipo de Acadi, en categoría sub 17, cuadro que no le ha ido bien, pero que están ganando en experiencia para la próxima temporada donde estamos seguros darán que hablar.

LA CARTELERA

13:30 Horas CD Los Piducanos Talca – CD Candelas San Clemente

15:10 Horas CD Acadi Linares – CD Team Magi Talca

16:50 Horas CD Trueno Talca – Universidad de Talca

18:30 horas CD Diablos Futsal Talca – Don Gonzalo Talca

Recodar que el cuadro linarense de Acadi se juega el liderato del campeonato a tres fechas del término de la primera fase.

Macarena San Martín, presidenta del club, realizó un llamado a la comunidad para que apoyen al cuadro de Acadi: “tenemos la gran oportunidad de asegurar el primer lugar, que nos de la tranquilidad para lo que viene. Sé que nuestros jugadores se entregarán al máximo para lograr la victoria”.

La entrada es gratuita.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo