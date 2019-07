Crónica 11-07-2019

Linares: trabajadores de Líder y Acuenta se sumaron a huelga legal nacional de Sindicatos Walmart

Comenzó a las 00:00 horas de ayer, la huelga de trabajadores del Sindicato Interempresa Líder (SIL) de Trabajadores de Walmart Chile, pertenecientes a más de 200 locales de Central Mayorista, Superbodega Acuenta, Econo, Hiper Líder y Express de Líder.

En Linares, son alrededor de 72 trabajadores de Líder los que están en huelga. Se sumaron los de Acuenta, de avenida Januario Espinoza, que suman 60; y en Parral también se plegaron operarios.

A nivel país, la huelga legal más grande del sector privado, al fracasar la mediación con la empresa.

A nivel nacional se estima en 17 mil trabajadores los que están plegados a esta huelga legal. Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Lider (SIL), reiteró que tras el fracaso del proceso de mediación iniciado la semana pasada, los puntos de avance no fueron suficientes para lograr un acuerdo.

“Esta pelea que estamos haciendo hoy día, no es solo de dinero, estamos viendo que la empresa quiere transformar a más de 10 mil trabajadores en multifuncionales y todos los que trabajan hoy día, no pueden seguir siendo constantemente cargados con trabajo por el mismo sueldo”, añadió el dirigente sindical.

Por su parte, la Delegada del Sindicato Acuenta de Linares, Ingrid Rojas, manifestó que es entendible que solo una parte de los trabajadores estén movilizados, “ya que como hay Sindicatos diferentes no se puede paralizar todo el Supermercado. Hay un Sindicato Autónomo que igual suma gente”.