Policial 12-09-2019

Linares: Tres carnicerías con sumario sanitario luego de fiscalización de Seremi de Salud

Tres carnicerías fueron fiscalizadas por la SEREMI de Salud del Maule en Linares.

En calle Independencia esquina Brasil, y avenida Brasil frente al Paseo Peatonal, todas terminaron con sumario por infracciones variadas.

Inquietante para los consumidores, aunque varios prefieren estos locales establecidos, donde no han tenido problemas.

Ante esto, la SEREMI de Salud del Maule, Marlenne Durán, indicó que “estos 3 locales presentaban infracciones de diverso tipo, como una procedencia no clara de algunos productos, fallas estructurales en algunas dependencias o conservar carne molida sin una rotulación adecuada. La idea es que las personas sean activas fiscalizadoras y notifiquen a la autoridad sanitaria de su sector sobre eventuales peligros”.

Precisamente, otra parte del cuidado para evitar intoxicaciones, deben hacerlo las personas en sus hogares, agregó: “las carnes deben ser congeladas, pero no por muchos días, porque existe el riesgo de que pierdan su frescura. Y si la va a descongelar, consúmala pero no vuelva a congelarla, eso es erróneo.”

La autoridad sanitaria advirtió a los locales que expenden este tipo de productos, en los días previos a fiestas patrias, a verificar sus protocolos destinados a la conservación.