Policial 08-05-2019

Linares: Tres profesoras presentaron demanda laboral contra Municipalidad

Tres demandas laborales presentaron 3 profesoras municipales, por lo que consideran cambio ilegal de su lugar de trabajo. La determinación que se les comunicó el 12 de abril, 3 días antes y- aseguran- no por mecanismo formal.

Los datos que conocen extraoficialmente indican que no se ajustaría a la realidad de su trabajo.

Según explicó la Abogada demandante, Carolina Olivares, “se pide también indemnización por perjuicio, por el detrimento en la salud y estabilidad de las representadas y porque su traslado no se ajusta a ningún procedimiento regular”.

Desde la Municipalidad, según explicó la Jefa DAEM, Eva Palma, “el traslado se decidió con acuerdo de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, de su director, y no significa detrimento económico”.

El Primer Juzgado de Letras de Linares en Lo Laboral verá las causas en junio.