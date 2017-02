Crónica 05-02-2017

Linares: tribunal acoge solicitud de fiscalía de no perseverar en caso de joven lesionado en festejos de copa centenario.

En septiembre de 2016, un joven linarense, Manuel Morales, sufrió lesiones en cráneo y médula espinal, que atribuye a una agresión de terceros, luego de estar en una discotheque, en medio de los festejos de la Copa América Centenario en junio.

El avance de su recuperación ha sido notable. No así el del caso: de hecho, la Fiscalía solicitó no perseverar, ante la falta de antecedentes. Fue acogida esta petición por el Tribunal de Garantías.

Para el abogado querellante, Huber Hidalgo, no se realizaron peritajes clave, como recuperar un video de una empresa en la zona donde ocurre la presunta agresión, en la circunvalación norte.

Se descarta de plano por parte de la familia y relatos, un atropello o robo. No faltaban las pertenencias de este joven, que solo espera se haga justicia en su caso.