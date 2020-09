Policial 25-09-2020

Linares: Tribunal de Garantía rechaza solicitud de cierre de causa de la investigación por muerte de Catherine Vásquez



El Tribunal de Garantía de Linares resolvió no acoger la solicitud del Ministerio Público, en torno del sobreseimiento definitivo de la causa de Catherine Vásquez Muñoz, por lo que la indagatoria en cuanto a las circunstancias que rodean su muerte, deberá reabrirse y continuar por parte de la Fiscalía Local con peritajes solicitados por la familia.

En una audiencia que se realizó ayer, y que significó un receso hasta las 15:30 horas para conocer los determinado por la jueza Claudia Olea Tapia, el Ministerio Público solicitó el cierre definitivo de la investigación respecto de la muerte de Catherine Vásquez Muñoz, de 28 años, madre de una hija de 10 años, funcionaria del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Linares encontrada fallecida el 29 de mayo de 2018 en el camino al sector La Aguada, comuna de Longaví, cerca de la conexión con la Ruta 5 Sur y a 500 metros de su casa.

La Fiscalía ha sostenido la tesis del suicidio, de acuerdo a la indagatoria de la Brigada de Homicidios de la PDI, primero de Linares y posteriormente de la policía uniformada de Talca, conjuntamente con el informe de 3 autopsias realizadas.

Julio Contardo, Fiscal Regional del Maule, indicó al respecto que “la serie de peritajes y autopsias, nos llevaron al convencimiento de que no existe participación de terceros en la muerte de Catherine Vásquez. Esto incluyó, además, cotejar esos resultados con la pericia encargada por la familia al especialista forense Luis Ravanal, refutando las conclusiones a las cuales él llegó en torno de que, supuestamente, el vínculo no habría provocado las lesiones de la joven”.

Esta teoría del Ministerio Público ha sido cuestionada permanentemente, desde el primer minuto, por Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, “por los peritajes imprecisos que se efectuaron tras encontrar el cadáver de la joven, los que incluso dejaron ver que no se recogieron pruebas tan importantes como un vínculo o correa, encontrado por lugareños, más el peritaje encargado al especialista forense Luis Ravanal, y que descarta que ese elemento, provocara la asfixia de Catita”, explicó.

Si bien es cierto, era uno de los escenarios posibles, lo concreto es que en esta oportunidad, la familia de Catherine Vásquez logra revertir la estrategia trazada por Fiscalía, en espera de que se efectúen peritajes solicitados en reiteradas oportunidades al Ministerio Público.

El plazo adicional es de 6 meses de investigación.