Policial 19-11-2019

Linares: Tribunal de Garantía revisó reapertura de caso Catherine Vásquez

En el Tribunal de Garantía de Linares, se revisó en audiencia la arista de apertura de causa y querella por obstrucción a la justicia, en el caso de las circunstancias que rodearon la muerte de Catherine Vásquez Muñoz, la ex funcionaria municipal encontrada sin vida en mayo de 2018, en el sector la Aguada, Longaví, causa tipificada por Fiscalía como suicidio, pero donde la familia ha mantenido la hipótesis de participación de terceros.

Según se analizó en la audiencia, la causa continúa en su desarrollo, donde se conoció que la ex pareja de la joven, Christian Ossandón, cuenta con un informe que indica una enfermedad psiquiátrica, lo que es cuestionado por Waldo Ortega, abogado de la familia de Catherine Vásquez. Esta duda en el procedimiento mediante el cual se certifica la presunta invalidez para presentar testimonio, permite reabrir la indagatoria.

El tribunal fijó 90 días en lo que se refiere a esta investigación del caso Catherine Vásquez. En cuanto a la persona sindicada por obstrucción a la justicia, de iniciales C.A., no se presentó, sí lo hizo su abogado.