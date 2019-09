Policial 10-09-2019

Linares: un joven muerto en atropello y conductor involucrado se dio a la fuga

Carabineros y la Fiscalía de Linares, investigan la muerte en atropello de un joven de 19 años, ocurrida la madrugada del domingo, cerca de Población María del Valle, camino a Panimávida.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 05:30 horas, y según antecedentes aportados por el Mayor José Cárcamo, Comisario de Carabineros de esta ciudad, “fue arrastrado el cuerpo por un largo trayecto, en referencia al lugar del posible impacto, según los antecedentes que arrojó el peritaje de la SIAT que concurrió al lugar. Se trata además de un tramo de oscuridad y donde no está permitido el cruce peatonal, lo que por cierto no exime de responsabilidad al conductor del vehículo”.

El conductor se dio a la fuga en su móvil, que sería de color gris o blanco, un Toyota Yaris.

Con el paso de la jornada, se confirmó la identidad de joven fallecido por este atropello: Diego Alejandro Vásquez Norambuena, de 19 años.

Familiares de la víctima, que no quisieron señalar su nombre, indicaron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo y que esperaban la revisión de las cámaras de vigilancia de recintos comerciales cercanos, para contar con un detalle mayor sobre las posibles líneas investigativas que permitan la ubicación del responsable.