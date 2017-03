Opinión 18-03-2017

Linares, una ciudad en búsqueda de su identidad

Todas las ciudades reconocidas tienen su identidad, poseen una o varias características que las hacen únicas, ya sea a nivel mundial o local. Por ejemplo, Valparaíso y sus cerros, Iquique con sus playas, Puerto Montt con sus mariscos.

De ubicación estratégica, donde el centro de Chile se toca con el sur -en una línea imaginaria- la otrora Villa San Ambrosio, es un centro urbano, en el cual la actividad agrícola y la agroindustria entregan su sello con producciones de cereales, hortalizas, legumbres, mostos de exportación y la crianza de bovinos, porcinos y equinos, gracias a la geografía de la zona. Con vista al oriente está la cordillera de Los Andes, tapizada de verdes árboles y bañada por la pureza del Río Achibueno, un polo de turismo, el que sin duda hay que resguardar.

Con esta nueva administración municipal, hoy Linares sigue el buen ejemplo de Talca, ciudad que redescubrió su identidad, tras los dos períodos edilicios del ex alcalde Juan Castro Prieto, hombre que vio potencial en las fiestas costumbristas –y no se equivocó-.

Con tales antecedes es difícil dejar de mencionar al “Chancho Muerto” y la “Fiesta de Independencia”, en invierno y verano respectivamente, con cientos de miles de visitantes cada una y con cobertura mediática a nivel nacional. Una, evoca la tradición gastronómica de la zona, la otra, la aprobación del acta del acta de la Independencia realizado por Bernardo O’Higgins en febrero del año 1818.

Justamente, hoy Linares inicia una nueva etapa, destacando lo suyo. Una señal es la preponderancia, por ejemplo, al escudo de armas, el que da protagonismo a hombres Ilustres de la zona (Ambrosio O’Higgins y Francisco de la Mata Linares), también tiene cañones que simbolizan la Escuela de Artillería y los cetros cruzados que representan el recuerdo de las batallas por la independencia de Chile, libradas en esta zona.

Con estos antecedentes, estamos a pocos días del seis de abril, fecha importante para la ciudad ¿Por qué? Porque en Linares se desarrolló un hecho clave para la independencia de Chile. Quizás, no es una gesta que deslumbre por la batalla, pero sí por el significado…

Corría el 5 de abril de 1813 y el General Carrera entraba a Talca, con unos cincuenta soldados. Ese mismo día O’Higgins llegaba desde el sur. Ambos se reunieron.

Esa noche, O’Higgins junto a un puñado de hombres, partió al sur, cruzando el Río Maule, avanzaron hacia Linares, siguiendo la ruta de Loncomilla (actual Villa Alegre) en medio de la neblina. La mañana del seis realizaron una captura por sorpresa, sin disparos, en la plaza de la ciudad. Fueron 22 soldados realistas al mando del teniente José María Ribera, los que se rindieron en Linares.

Éste fue el primer acto bélico en el cual O’Higgins –el Libertador de Chile- sacó su espada como soldado. Noticia que fue difundida con espectacularidad en Santiago y publicada en el Monitor Araucano –el periódico de la época-. Un hecho clave que elevó la moral de los independentistas.

Uno de los sellos del nuevo edil de Linares, Mario Meza, está en la identidad de su ciudad, tema que va de la mano con la gesta antes rememorada, por lo que los habitantes de Linares verán -creo- gratamente este tipo de conmemoraciones, pensadas para los linarenses y que sin duda incentivan el turismo. Todas estas medidas aplicadas por la actual administración comunal le devolverán la identidad perdida a la hermosa, típica e histórica ciudad de Linares.