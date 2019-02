Policial 02-02-2019

Linares: vecina de Villa Alessandri fue víctima de “portonazo”_

Fue alrededor de las 23:00 horas de la noche del jueves, cuando una mujer, quien prefirió mantener reserva de su identidad por temor a represalias, llega hasta su domicilio de la Villa Alessandri, calle Constitución del 25, en su móvil particular, estacionándolo frente a su domicilio, cuando es abordada por 5 sujetos, quienes le arrebatan el vehículo, dándose a la fuga.

“Fue un momento de terror tremendo. Ellos me venían siguiendo, desde el centro de Linares, existen registros de cámaras de vigilancia privadas acá en la calle, que dan a entender eso…. en los primeros momento, fueron unos vecinos quienes me ayudaron a tratar de seguir a los delincuentes, que siguieron por la ruta 5 hacia el norte, pero los perdimos en San Javier. En el intertanto, llamábamos a Carabineros, pero no fueron rápidos en colaborarnos con el seguimiento.”

Marcelo Campos, Presidente de la Junta de Vecinos de Villa Alessandri, advierte que “lamentamos profundamente que este tipo de hechos, estén afectando a linarenses. Un hecho delictual, según la Fiscalía técnicamente no es un portonazo, para nosotros sí, porque te roban en el mismo frontis de tu casa, el terror e impotencia es el mismo… lo peor, y lo advertimos en su momento, es que el fono del Plan Cuadrante todavía está fuera de servicio, desde hace 2 meses…. Yo llamo a Carabineros a que tome esto en serio, agilice procedimientos burocráticos y, por lo menos, habiliten un fono de contacto donde poder advertir situaciones de inseguridad pública. Las cámaras de unos residentes, son bastante aclaradoras en que a esta señora, la siguieron por lo menos, ingresando a la Villa, hasta que concretan el robo del móvil.”

Ayer, la afectada recibió un llamado desde la PDI en Talca, confirmando que su vehículo, un Suzuki Vitara new, patente KB RH 41, había sido recuperado en la población Carlos Trupp de esa ciudad. Las indagaciones continuarán para establecer la autoría de este hecho delictual.