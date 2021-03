Policial 19-03-2021

Linares: Vecinos denuncian presunto envenenamiento de perros en sector La Ballica

Fue a través de redes sociales, que dirigentes vecinales de Linares denunciaron muerte de perros, aparentemente, por un envenenamiento.

Lo hizo saber públicamente así, la dirigente Melania Cerda, alertando a los residentes del sector Junta de Vecinos San José De Quiñipeumo en La Ballica sector El Bosque que “están envenenando a los perritos.. . por favor, si alguien ve a una persona que no sea del sector en algo extraño, merodeando, por favor denunciar a Carabineros”.

Junto con ello, realizó un registro fotográfico de esta situación, precisando que “porque sé que entre nosotros mismos no nos dañaríamos ni a nuestras mascotas, suponemos que es una acción de desconocidos, porque es un acto ruin y despreciable… que no quede duda que si se sorprende a alguien cometiendo este cruel delito, personalmente lo denuncio”.

Situaciones como estas no son nuevas. Basta recordar hace un par de años, cuando vecinos de las Villas Mesa Seco y Quiñipeumo, en el sector poniente de Linares, alertaron sobre la muerte de perros, gatos y hasta aves, que consumieron trozos de pan que contenían una sustancia que provocaba su muerte por envenenamiento.

En aquella oportunidad, las denuncias formalizadas se canalizaron a través de la Policía de Investigaciones, PDI, de Linares, intentando dilucidar la autoría de esos actos, los que a la fecha, no tienen resultado aún conocido.