Policial 29-12-2020

Linares: Vecinos protagonizan detención ciudadana en villa Los Bellotos



En el sector de Villa Los Bellotos, oriente de la comuna de Linares, se desplegó un operativo policial cerca de las 23:00 horas del domingo, por una denuncia sobre supuesto intento de violación en contra de un menor de 14 años, por parte de un sujeto adulto, quien habría contactado a su potencial víctima mediante Instagram, tema que está siendo investigado para verificar la veracidad de los hechos y la participación del presunto responsable.

Carabineros, personal de Ejército y Seguridad Municipal se constituyeron en el lugar. Debido que, al percatarse de lo que ocurría, vecinos agredieron violentamente al sospechoso, antes de la llegada de la policía uniformada que lo retuvo y trasladó al Hospital para constatar lesiones, pero sin quedar detenido.

Carabineros confirmó la denuncia y la golpiza, mientras que la Fiscalía de Linares señaló que, en concreto, el delito sexual contra el menor de edad no se llevó a cabo. Precisando que la figura que se generó en este caso, es la del “grooming”, el acoso sexual a menores mediante mensajes vía redes sociales, pero esta acción no existe en el Código Penal chileno, por lo tanto, no es un delito. Lo que sanciona la ley son sus consecuencias, como el abuso sexual consumado. Y, en estricto rigor según la indagatoria, el sujeto no estuvo ni tuvo contacto físico con el menor, lo que para familiares y vecinos, la acción de evitar la acción del sujeto, fue lo acertado dado el peligro de la situación.

Incluso, explicó el Ministerio Público, la persona agredida podría, en estricto rigor, denunciar a sus agresores. Caso que, probablemente, tendrá un desarrollo posterior.