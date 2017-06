Policial 07-06-2017

Linares: Veredicto condenatorio para dos imputados en homicidio de profesores María Angélica Vega y Pedro Cruzat

El tribunal absuelve a un tercer imputado que permaneció en las afueras de la vivienda prestando

cobertura.



Condena por robo con homicidio para Rodrigo Olave Oviedo, uno de los tres acusados, decretó el Tribunal Oral en Lo Penal de Linares, luego del juicio por el homicidio de los profesores linarenses, María Angélica Vega y Pedro Cruzat, ocurrido en septiembre de 2014.

El tribunal decretó fallo condenatorio por robo en lugar habitado contra Francisco Urrutia Sánchez, y absolvió de todo cargo a Luis Cortés Méndez.

Rodrigo Olave, por robo con homicidio, arriesga presidio perpetuo calificado. Luis Cortés Méndez, 10 años por robo en lugar habitado.

Las indagaciones realizadas meses después de ocurridos los hechos, permitieron la captura de los tres sujetos que comparecieron a tribunales finalmente, y quienes se mantuvieron en prisión preventiva por más de un año, desde enero de 2016.

Se estima que en menos de 2 minutos y tras una brutal agresión Olave Oviedo, apodado como “el limón”, atacó a ambas víctimas las que perdieron la vida en el mismo lugar, huyendo y escapando de la justicia por cerca de 3 años hasta que finalmente la fiscalía con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI, logró reunir un considerable número de evidencias que finalmente permitieron la condena de 2 de los tres involucrados.



La sentencia o pena a aplicar a los acusados, se dará a conocer en próximo 15 de junio, en audiencia fijada a las 13:00 horas.

FISCAL

Al respecto, la Fiscal Carola D’Agostini, señaló que se pidieron las penas más altas “presidio perpetuo calificado para el autor del robo con homicidio, y 10 años de presidio mayor en grado mínimo para el autor del robo en lugar habitado. Queremos destacar el trabajo coordinado que se hace no sólo desde la Fiscalía Local, sino que con el apoyo constante de la Fiscalía Regional, el Servicio Médico Legal, y el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Veníamos con la convicción de lograr una sentencia condenatoria. Agradecemos también a las familias de las víctimas que estuvieron todos los días acompañándonos durante el desarrollo de este juicio, y a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, que también le ha dado un apoyo a esas dos familias y a nosotros también”.

Remitiéndose a lo aseverado en el alegato de clausura señaló que “siempre pretendimos aportar un factor científico a todas las pruebas. Por eso el trabajo que hizo la Brigada de Homicidios y que fue corroborado por la doctora Vivian Bustos, fue lo que permitió en definitiva entregarle al tribunal esta certeza”.

“En el lugar se encontraron huellas de pisadas que corresponden a un zapato particular que era usado por uno de los acusados, que es uno de los condenados, y en el cuerpo de uno de los imputados se encontraron marcas específicas de un elemento que fue utilizado en contra de una de las víctimas”, afirmó.

La Fiscal señaló que hay que tener confianza en la sentencia, “ya que el tribunal condenó por robo con homicidio, y hay que tener presente que hubo aquí dos víctimas fatales”.



“SIEMPRE TUVIMOS CONFIANZA EN LA JUSTICIA”

Cristian Castro Vega, hijo de una de las víctimas, señaló: “Durante todo este tiempo no quisimos dar declaraciones. Lo único que había dicho hace más de un año es que teníamos plena confianza en la justicia. Todo este tiempo hemos cooperado con la Fiscalía y la PDI, al no entregar ningún dato que pudiese entorpecer la investigación, pero consideramos como familia que este era el momento para agradecer al Ministerio Público, representado por las fiscales María Teresa Recabarren y Carola D’Agostini, a nuestra abogada Gabriela Lagos, el tremendo trabajo de la PDI, y particularmente la labor del jefe de la Brigada de Homicidios, Mauricio Martínez, y al subjefe Domingo Muñoz, quienes han trabajo todo este tiempo para resolver el caso. Entendemos como familia que a partir de ahora podremos empezar a cicatrizar nuestras heridas. Se ha hecho lo más cercano a lo que nosotros esperábamos como justicia y estamos bastante conformes”.