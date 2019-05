Opinión 23-05-2019

Linares: Villa estratégica del reino de Chile

Antes de resolver sobre la fundación de la Villa de Linares, el Gobernador Ambrosio O’Higgins decidió celebrar un encuentro con los indios que formaban la frontera del Reino, en el denominado Parlamento de Negrete, efectuado entre el 4 y el 7 de marzo de 1793 y que reunió más de dos mil quinientos indígenas.

Ahora bien, cuatro años antes, el Gobernador había eliminado la institución de la encomienda, medida administrativa que, como se ha visto, permitía a la Corona entregar a un español, una extensión de tierra, más los indios para el trabajo, por lo que durase su vida y que, en no pocas ocasiones, pasó a sus sucesores. O’Higgins dictó esta resolución el 7 de febrero de 1789 y el Rey la ratificó en 1791.

Esto no significaba que la guerra de Arauco cesara, pero O’Higgins quiso, antes de fundar la Villa de Linares, reunirse con los caciques y hacerles ver su buena disposición hacia ellos y el respeto por sus territorios, desde el río Bío Bío al sur. Pero, en la conciencia de todos, incluido el Virrey del Perú, el río Maule seguía siendo la frontera natural de aquella guerra entre invasores y naturales.

En este punto, es interesante precisar que, en 1999, el Relator Especial de las Naciones Unidas para Tratados, Miguel Alfonso Martínez, concluyó que los acuerdos alcanzados por parlamentos generales, como el de Negrete, podían asimilarse al estatus de un tratado internacional entre la corona española y el pueblo mapuche. Esto en Chile se ha intentado ocultar o disimular.

En consecuencia, con la presunción de que aquel parlamento, donde se hicieron regalos y promesas de buena fe a los araucanos y sus jefes, calmaría los ánimos de los aborígenes, O’Higgins determinó la fundación de la Villa de Linares, además de Parral, que se decretaría en febrero de 1795, en la certeza que podían asumir con cierta tranquilidad su papel de localidades fronterizas, a la que agregó el establecimiento de la villa de Nueva Bilbao ( hoy Constitución) mediante decreto firmado en Santiago el 18 de junio de 1794, destacando en este caso, la condición de rio navegable del Maule, que conectaba con el Pacífico, a las poblaciones del centro del Reino.

Así, la Villa de Linares, se ubicó en un punto estratégico del centro del Reino de Chile: cerca del Maule, frontera con los araucanos, y resguardando los ríos que desembocaban en ese cauce amplia y poderosamente navegable, como el Loncomilla y más atrás el Perquilauquén. El gobernador estaba consciente de la razón económica de ésta y otras villas, y de cómo Constitución, que treinta y tres años más tarde sería Puerto Mayor, incidiría en la producción agrícola y la economía del naciente Chile.

Esto motivó el surgimiento de bien trabajadas haciendas, mercado de carnes, cueros, frutos, maderas y otros productos, además del surgimiento de molinos en las riberas de los ríos ya mencionados. Durante el siglo XIX, numerosos molinos tenían patente para funcionar desde Palmilla hacia el norte.

Don Julio Chacón del Campo alcanzó a conocer, a principios del siglo XX a lo largo de las riberas del Loncomilla, desde Palmilla hasta su desembocadura en el Maule, una serie de edificios de construcción maciza que, a primera vista ofrecían una imagen de gran solidez económica. Fueron levantados entre los años de 1830 y 1865 y su primitivo destino fue el de grandes bodegas receptoras de trigo y otros granos.

Así las cosas, la industria molinera surgió a lo largo de los ríos Achibueno y Loncomilla tras el auge del puerto de Constitución, a principios del siglo XIX. Las franquicias comerciales y las solicitudes de mercados de California, cada vez más exigentes en cantidad de harinas, granos y otros productos, además de la imposibilidad de dar salida a estos productos por los puertos de Valparaíso o Talcahuano, hicieron surgir la necesidad de procesar las cosechas de trigo y llevarlos hasta el puerto maulino aprovechando la navegabilidad del río Maule.

Hacia 1850 la zona central producía más grano que el consumía. Ello incidía en un bajo precio de oferta y un desaliento de los agricultores por sembrar. Cuando surge el oro en California, con una creciente exigencia de alimentación, las puertas de la exportación se abren de par en par y la industria molinera florece.

Los cortos períodos de prosperidad causados por los mercados de Australia y California en 1850, dice don Julio Chacón, que se vieron acompañados por el surgimiento de la industria molinera, la que permitió un cultivo más extendido de cereales. Por ello, entre las industrias que surgieron en esta ribera fluvial, la molinera fue la más importante desde la primera mitad del siglo XIX. Entre Palmilla – al poniente de Linares y Juntas Viejas y en similar ubicación en San Javier - se levantaron treinta y dos molinos. Algunos muy pequeños, de una parada de piedra, otros de cuatro y los de más envergadura y traídos desde Estados Unidos, alcanzando a diez y seis paradas de piedra, que se ubicaron en la ribera del Loncomilla.

El primer molino, llamado El Cóndor, levantado en la zona de Loncomilla fue del industrial norteamericano Justino Allen, construido en 1832 en el lugar hoy conocido como Trapiche, cuyo nombre aún mantiene el estero y puente de ese sector, a la entrada norte de Villa Alegre. La maquinaria fue traída por partes desde Estados Unidos. Tenía ocho paradas de piedra, tamaño considerable para la época.

Sin embargo el más poderoso fue el de Juan Antonio Pando y su socio Javier Eyzaguirre, en Juntas Viejas, al poniente de San Javier, importado, de igual forma, desde Estados Unidos en 1846 y que inició su labor en 1849, con diez y seis paradas de piedras y por ende uno de los más grandes del país y tal vez de América. Era movido mediante turbinas por el agua del Loncomilla. Según el técnico que lo armó, Julio Foster, era uno de los más grandes y perfectos del mundo. Se incendió a fines del siglo XIX.

Similar en tamaño fue el construido por don Francisco Encinas Echeverría en las márgenes del Loncomilla, al norte de Villa Alegre, en la bajada del cerro y donde hoy existe un colegio privado de especialidad agrícola. Fue importado – como varias de estas maquinarias – desde Estados Unidos y traído en carretas desde Valparaíso. Junto con las piezas debieron venir técnicos norteamericanos para trabajar en su armado. Inició sus funciones en 1852 con diez y seis paradas de piedra y cuyo funcionamiento lo hacía audible a varios kilómetros.

Ahora bien, ¿Previó este desarrollo económico de la Villa de Linares don Ambrosio O’Higgins al proyectar la fundación de estas localidades? Es probable que sí, por cuanto existe un valioso documento de su pluma, elaborado cuando fue Virrey del Perú (entre 1796 y 1801) y que pudimos examinar – mas no digitalizar – en la Biblioteca Nacional de Lima, donde el padre de nuestro prócer, hace un detallado esbozo y perspectivas de la situación economía de Perú, documento aún valido por sus visionaros conceptos.



JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia





Foto 1: Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Lima

Foto 2: Don Ambrosio Ohiggins, Gobernador de Chile y Virrey del Perú, tuvo una visión geoeconómica al fundar la Villa de Linares.