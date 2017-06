Opinión 04-06-2017

Linares y el Abate Molina

En el diario “ El Mercurio” del lunes 29 de mayo, leímos un artículo titulado, “ Chile bajo la mirada del abate Molina” de Valentina Proust. En él relata que, la editorial Pehuén reeditará la obra “Compendio de la historia geográfica natural y civil del Reyno de Chile”, que es la primera gran obra de Juan Ignacio Molina, escrita durante su exilio en Italia.

Acota la periodista que, por primera vez, se reunieron los dos tomos del Compendio, en un solo libro y se adaptó el español antiguo al moderno. Dice, que en ese escrito el abate Molina, abarcó todos los aspectos de la vida en el Chile del siglo XIX: la flora y fauna, los desastres naturales, la lengua y la música nativa; la historia de la Conquista española y la compleja relación con los araucanos.

Su pensamiento nos dice, continúa vigente hoy y nos permiten comprender particularidades de nuestra historia patria y las respuestas del cómo y porqué es así nuestra idiosincrasia.

Recuerda además, que en 1966 los restos mortales del abate Molina fueron repatriados desde Bolonia ( Italia) donde falleció en 1829 a Santiago de Chile.

Como no soy historiador ni tampoco “ investigador “ no tengo los datos precisos de el cómo y cuándo sus restos mortales fueron llevados a su tierra natal, Villa Alegre. Lo que si es que recuerdo, que tuvo una participación activa el ex compañero de Liceo y Diputado DC. de la época Guido Castilla Hernández . Además creo que tuvo una destacada participación en esa iniciativa, el Historiador Jaime González Colville quien puede ratificar o no lo antes narrado, si así lo desea ,comentario que agradezco desde ya.

Esta crónica tiene como objetivo principal rescatar algunos antecedentes biográficos del destacado sacerdote jesuita J. I. Molina. Para ello leí una vez más la” Revista Magisterio” órgano oficial de la Unión de Profesores de Linares, año V de set. de 1965. En un artículo de ésta, el profesor, condiscípulo mío del Liceo ,Jorge Sánchez Salas ( que en su honor una población de profesores de Linares lleva su nombre) escribe acerca del “ Abate Molina”. En una parte acota que ”el abate nació en las viejas casonas de la hacienda de Guaraculén, en la provincia de Linares el 24 de junio de 1740. Fue hijo de don Agustin Molina Vasconcellos y Navejas y de doña Francisca González y Bruna.”

Agrega también Jorge Sánchez que” la biografía y obra de este gigante de la ciencia, fueron escudriñados por muchos científicos e historiadores, pero, es indudable que ellos incurrieron en muchos errores, debido a que no poseían los elementos necesarios, pues las ciencias auxiliares de la historia no marchaban con la misma velocidad con que marchan hoy”. Informa, que entre ellos está el Historiador chileno Benjamín Vicuña Makenna, considerado entre sus primeros biógrafos, el cual sin lugar a dudas “no estudió con erudición histórica la biografía del abate Molina, porque nos deja la impresión de que no sabía que el abate había escrito sus “ Memorias”, pues de otro modo no habría incurrido en errores de tanta magnitud como son la fecha y el lugar del nacimiento de este sacerdote que el mismo mas adelante se encarga de desmentir”.

Esto no hace más que confirmar lo que el historiador Fco. Antonio Encina dijera de Vicuña Makenna y también de Barros Arana en el prólogo que hiciera en uno de los libros de nuestro coterráneo Januario Espinosa al decir” las expresiones ( de los historiadores antes nombrados) han sido superficiales y mal orientadas, como consecuencia de la falta de tiempo, del dominio de la técnica y de la poca Experiencia”

Januario Espinosa dice en su libro “ Memorias del abate Molina”, que el mismo abate en su libro anota que “ Carlos Sexto Augusto murió el mismo año que yo nací” informa a continuación J. Espinosa ,que Carlos Sexto murió el año 1740 y esa es la fecha del nacimiento del jesuita. Además indica el lugar, al decir que “ nació donde hay una tierra circundada por todas partes de agua que la ciñe, llamada vulgarmente Isla. Recibió este nombre porque está limitada con cuatro ríos, por eso goza de admirable fertilidad”.

Luego continúa en sus “ Memorias” “ Loncomilla, ocupa la parte del sol y Putagán, el naciente; el Maule, la parte boreal y la austral el Achigueno.

Aquí J. Sánchez ,explica que existen dos pequeños errores: el río Putagán es el que corre al sur de Guaraculén .El Achibueno o Achigueno queda más al sur, pero siempre dentro de la prov. de Linares, por lo tanto, el río Putagán, es el que ocupa la parte austral y en cuanto al oriente, debió el Abate referirse al estero Lincura que es un afluente del Putagán.

Continúa diciendo que el abate Molina fue un hombre muy ordenado. Se han encontrado en sus documentos datos que consigna a Guaraculen como lugar de su cuna. Así es como en uno de ellos agrega que él nació en “Loncomilla, poco distante de la citta de Talca” siendo así esa ciudad como punto de referencia, pues, Linares, fue fundada años después de su partida de Chile.

Toda duda del lugar y fecha de su nacimiento quedó disipada cuando el presbítero Francisco Prieto del Río ,dio publicación a la copia autorizada de la fe de bautismo del abate Molina.

Ojala este breve comentario complemente en parte el artículo del “ Mercurio “ en el que anuncia la reedición de la obra el abate Molina .En otra ocasión anotaré algo más sobre este jesuita, de acuerdo a lo leído del profesor Jorge Sánchez Salas quien tampoco fue “ historiador” sino un aficionado como yo a las letras.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista