Crónica 05-09-2018

Linares y el escenario turístico actual

En los últimos 20 años el mercado turístico ha tenido un cambio radical e insospechado. Los buenos números en la economía mundial deflagraron un fenómeno interesante, las clases sociales de estratos medios y bajos que antes no podían acceder a viajes hoy lo pueden hacer, principalmente en América Latina, con mercados consumidores importantes como son Brasil y Argentina. Otro factor no menos importante es el ingreso al consumo del turismo de habitantes de países que por factores económicos así como políticos no podían viajar, entre estos podemos nombrar a Rusia, China y Corea. Hoy estos países mueven una inmensa masa de viajantes que crece año tras año. La llegada al mercado de las compañías aéreas Low Cost también ha desencadenado una incremento en la masa consumidora del turismo. Pero el cambio más brutal en el crecimiento de la demanda internacional de servicios turísticos es, sin lugar a dudas, la Internet.

El abanico de posibilidades que ha abierto el mercado online es tan grande que si no lo entendemos o, peor, no lo tomamos en cuenta como gran prioridad al momento de plantearnos como destino turístico, todos nuestros esfuerzos están condenados, si no al fracaso, a un largo y desgastante trabajo para hacernos conocidos en el mercado.

Para quien sigue el día a día del mercado turístico es una verdad insofismable que operadoras y agencias de viajes en pocos años serán un recuerdo nostálgico. En Chile es también sensible esa disminución. Y por qué subsisten algunas? Porque aún hay una masa de gente de la tercera edad y estratos sociales bajos que tiene gran dificultad en entenderse con la computación y que aún viajan mediante una agencia u operadora de turismo. Pero la mayoría de las personas que planifican un viaje hacen prácticamente todo el proceso pesquisando por internet: el escoger un destino, conocerlo a fondo, ver hoteles, refugios, cabañas, hostales, pensiones, arriendo de vehiculo, pasajes aéreos, compra de ingresos a espectáculos, museos, reserva de restaurantes, clima para ver que poner en la maleta etc,etc, todo a un click del computador.



El advenimiento de ese mercado online ha traído, por ejemplo, posibilidades de encontrar hoteles y servicios turísticos con tarifas muy por debajo de las que tienen operadoras y agencias de viaje. Booking, Despegar, Trivago o Airbnb no solo han globalizado el mercado como han obligado a compañías hoteleras, líneas aéreas, empresas de transporte y otras ligadas al turismo a replantearse o, mejor dicho, a reinventarse para poder captar clientes. .



Por otro lado, los propios turistas hoy son los "medios de comunicación" que divulgan nuestros productos y destinos, utilizando Instagram, Facebook yTwitter, todo en tiempo real, con fotografías, videos y grabaciones de audio. Hoy en mundo del turismo es una Aldea Global.



En este escenario debemos estar atentos a las dinámicas que la industria del turismo nos presenta para implementar y difundir las políticas turísticas locales en forma eficaz , oportuna y por los canales adecuados , propendiendo a situar a nuestra comuna como destino nacional e internacional, entendiendo que el turismo local es una actividad que requiere de un exhaustivo y serio analizáis que nos permita levantar un diagnóstico acertado para definir los productos a comercializar, labor que requiere de la participación de los diferentes actores comunales. En este sentido lo fundamental es la articulación entre los diferentes actores del área para implementar políticas y estrategias serias y efectivas en materia de turismo que nos permitan posicionar a nuestra comuna como real alternativa en el mapa del turismo nacional e internacional.



(Leonardo Albornoz, director de Turismo, Cámara de Comercio Linares)