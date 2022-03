Crónica 01-03-2022

Linares y la falta de ambulancias en casos de emergencia



No han sido pocas las veces en que la falta de ambulancias para concurrir a un accidente que se genera en Linares tiene una considerable demora, debiendo los involucrados tener que esperar a veces por casi una hora ser derivados a los centros asistenciales, esto sumado a que la “Red” que debiera activarse para estos efectos y que opera con su Centro Regulador o Despachador en Talca no establece los protocolos para subsanar este requerimiento, o si lo hace, no se cumple. Porque ambulancia no llega.

Siempre que ocurre la emergencia, se pide la concurrencia a un móvil SAMU Base Linares, (ambulancias amarillas con franjas azules); sin embargo, muchas veces no están disponibles porque están en procedimiento en algún sector rural, o trasladando algún paciente a Talca u otro lugar. Y comienza un peregrinar casi interminable para los afectados o afectadas.

Esta situación trae aparejados efectos colaterales simples de comprobar.

- Que bomberos deba permanecer por largo tiempo esperando a la llegada de un móvil de salud, ya que obviamente no puede dejar a las personas lesionadas abandonadas a su suerte y a quienes ya ha prestado la primera atención.



- Que carabineros tenga que mantener personal en el lugar para regular el tránsito ya que a veces existen lesionados de gravedad y se debe salvaguardar su integridad y la del personal de emergencia que trabaja en el lugar.



- Que los móviles de Seguridad Pública Municipal deban hacer muchas veces de vehículos de traslado simple de lesionados porque las ambulancias no llegan, o no hay disponibilidad de las mismas.



Si se observa con detención este mismo escenario en comunas cercanas como Yerbas Buenas, Longaví, Villa Alegre, o más lejos pero siempre en el Maule Sur, como Chanco, Pelluhue y Cauquenes, por nombrar algunas, “la Red” si funciona.

Ocurrido un accidente y al no disponerse de una ambulancia avanzada para la atención de los lesionados, o porque no hay, o porque está en procedimiento, se despachan ambulancias desde los consultorios de manera casi inmediata. Y la coordinación es expedita y tiene resultados.

Esto no es una crítica para nada a los equipos de profesionales de la Base SAMU Linares, cuyos profesionales hacen una tremenda labor, a veces al borde del estrés o el colapso por la cantidad de trabajo.

¿Hay una crítica?. Sí. Pero al sistema. Es la Red la que no opera en Linares con los efectos ya descritos. Algo no está funcionando bien.

Ha habido incluso veces en que los accidentes ocurren a metros de centros asistenciales, y dentro de toda la angustia la gente va personalmente a solicitar una ambulancia y la respuesta es enfática. No pueden concurrir.

¿Porque en otras ciudades si se puede hacer y en Linares no?.

Hace un tempo atrás hicimos las consultas al Municipio sobre el porqué no se facilitaban ambulancias para ir a los accidentes y la respuesta fue que el Centro Regulador debía pedirlo y activarlos. Que no había inconveniente, pero debían ser solicitados. Y teniendo presente que el Centro Regulador es autónomo, sí tiene un grado de dependencia en el Servicio de Salud del Maule, donde su director indicó que “la Red si funciona” y que no manejaban antecedentes sobre estas situaciones. Ante nuestra insistencia dijo que averiguaría, pero pasa el tiempo y la gente sigue esperando asistencia oportuna.

¿Es el Centro Regulador el que no pide colaboración a los consultorios, que dependen del municipio?. ¿No los activa?. ¿O no recibe colaboración?. ¿Porqué en otras ciudades si funciona esta Red y en Linares no?.

En toda esta nebulosa y con todo lo que acá hemos expuestos hacemos una sola pregunta muy simple y de dos palabras, mientras las historias se siguen repitiendo. ¿Quién responde?