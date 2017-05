Opinión 07-05-2017

Linares y su memoria histórica: Hijos Ilustres -Para no olvidar-

Destacaremos, en esta ocasión, como homenaje a la ciudad,-en su mes aniversario- a los Hijos Ilustres de Linares. Reconocimiento para ciudadanos que habiendo realizado una serie de acciones y aportes para beneficio de la comunidad, sin esperar nada a cambio, merecieron ser declarados Hijos Ilustres.

Muchos linarenses ignorábamos que no existía un registro pormenorizado al respecto, salvo el de los últimos años. Lo recuerdo perfectamente, porque conversando con un ex-regidor de entonces, me indicó que los archivos que buscaba no existían. ¡Así de simple!

No me quedé tranquilo con la respuesta. Incluso, desconociendo el tema; sin tener una lista que nos sirviera de guía o apoyo, acudimos a conversar con la Sra. Carmen Alicia Avaria, Secretaria Municipal, quien nos entregó un listado de ciudadanos destacados por el municipio. Remarco lo de ciudadanos, porque de la lista, no todos son nacidos en nuestra ciudad.

Fue así como nuestra inquietud y desconocimiento -por saber quiénes fueron las personas que, por sus méritos, han sido distinguidas como Hijos Ilustres de Linares y/o ciudadanos beneméritos- nos permitió investigar un tema tan interesante. Y encontramos en la hemeroteca de diario El Heraldo, datos tan interesantes, de personas que hicieron un gran servicio por nuestra comuna. Lo que falta, ahora, es materializar -de alguna forma- esa enorme galería de personalidades de nuestra memoria histórica, en una Galería de Hijos Ilustres, y/o ciudadanos destacados.

Ellos, que realizaron tareas y esfuerzos por la ciudad, y fueron reconocidos con la entrega del decreto -con toma de razón- un diploma y una medalla, en ceremonia pública. ¡Sería muy injusto que, luego de la inolvidable y merecida ceremonia; con invitados especiales, pasaran al olvido!

La necesidad del conocimiento de nuestras raíces y sus personajes, amerita rescatar esa parte de nuestra historia comunal, para bien guardarla en la memoria ciudadana. Sirviendo, además, para fortalecer la propia identidad.

Sería un documento para potenciar e imitar esas acciones, inspirándonos en sus virtudes y el acendrado amor por la ciudad. Las personas distinguidas con el título de Hijos Ilustres, merecen que sus nombres no se olviden, porque es el más alto honor que confiere el Gobierno comunal, a quienes se han destacado por sus servicios a la comunidad, alcanzado en virtud de aquellos méritos, logros y trayectorias intachables; recibiendo el legítimo reconocimiento.

El reconocimiento de “Hijo Ilustre”, es una condición que se adquiere por destacarse aportando al desarrollo de la ciudad -gran parte de su vida- a fines sociales, culturales, deportivos y/o empresariales y ha contribuido a que el nombre de Linares trascienda, proyectándose a nivel comunal, regional o nacional y que dicha labor es reconocida por la comunidad.

Las autoridades municipales tienen la gran responsabilidad de elegir a quien reúne los verdaderos méritos para ser reconocido como “Hijo Ilustre”, y una de las principales condiciones, es que el ciudadano elegido “debe haber nacido en la comuna”.

Baste revisar la lista de las personas reconocidas como tales, en nuestra ciudad, para darse cuenta que la mayoría de ellos no nacieron en Linares, pero sí reunían otras características que señala el decreto respectivo. Esta situación se dio varias veces, porque en los requisitos -para proceder al reconocimiento- no estaba estipulado “haber nacido en la comuna de Linares”.

No debiéramos cuestionar los reconocimientos anteriores, dado que fue largamente tratado en el municipio de la época, para cada caso, y el postulante cumplía con los requisitos establecidos. Además, sería lamentable el bochorno, “revocando acuerdos de otros cuerpos edilicios”, para salvar una situación no contemplada, en su oportunidad.

“Hijos Ilustres” nacidos en Linares. De nuestras propias investigaciones, realizadas en diario “El Heraldo” de Linares, hay dos nombres -de una lista de diecinueve- que obtuvieron el reconocimiento, por los méritos propios y el hecho de ser nacidos en esta tierra generosa: Rubén Campos Aragón, poeta reconocido en 1967 y Margot Loyola Palacios, folclorista reconocida, en 1987.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para ser un Hijo Ilustre? En general, poco se sabe respecto de los criterios utilizados por las municipalidades, a través de sus concejos, para otorgar el reconocimiento de hijo, ciudadano o visita ilustre. “Es un premio o distinción por lo que ha hecho, por su trayectoria o algo específico que la comuna estima y valora”, señala un documento de la Asociación de Municipalidades de Chile.

La Ley Orgánica de Municipalidades no lo contempla. La categoría encuentra su génesis, más bien, en la tradición. Según el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, alguien puede ser “hijo ilustre porque nació en la comuna”. Y eso tiene una base muy valedera: haber nacido en el lugar y luego -por todos los méritos que se le reconocen-, agregando la palabra ilustre.

Si no es así, se le puede declarar “ciudadano o vecino ilustre”. Y si la persona está de paso, puede ser reconocido como “visita ilustre”. Cada municipalidad tiene su propia normativa, al respecto.

Los reconocimientos pasados, ya son historia y no se puede sacar una coma ni un punto. Salvo que la normativa lo indique o que el Concejo, junto con el Alcalde, lo estimaran pertinente. (Bibliografía: Asociación de Municipalidades de Chile y Hemeroteca El Heraldo)



Manuel Quevedo Méndez