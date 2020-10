Policial 23-10-2020

Linares:familia de Norma Vásquez anuncia acciones judiciales contra Carabineros

Querella contra la institución de Carabineros de Chile, anticipó la familia de Norma Vásquez, a 2 meses del femicidio de la carabinero por parte de Gary Valenzuela, también funcionario de la policía uniformada y en la actualidad, en prisión preventiva. Hechos ocurridos en un motel de Linares el 22 de agosto recién pasado.

Mariana Vásquez, hermana de Norma, expresó que “Carabineros no se ha preocupado de la familia ni se han acercado, estamos muy molestos, pareciera que la olvidaron y muchas cosas pasaron al interior de esa institución que no la protegieron. El General Director de Carabineros, Mario Rozas, no se ha presentado ni ha dado explicaciones, estamos esperando una respuesta de él, no tiene excusas, no está representando bien a la institución, somos un número más para él. Como familia, pensamos que se están protegiendo entre ellos, entre oficiales. Sólo en la Comisaría de Linares se acogieron algunas peticiones para los funerales… pero se han olvidado de Normita y nosotros no queremos que existan otros casos como el de mi hermana”.

Los abogados Huber Hidalgo y Víctor Moraga, serán los profesionales que representarán a la familia como querellantes. Huber Hidalgo agregó que “hay antecedentes nuevos respecto del femicidio, por lo que hemos solicitado peritajes, como la hoja de ruta del imputado, porque nos daría a entender que existió planificación. Y también porque la Defensa del sujeto estaría planteando que actuó en estado de demencia, lo que no es real”.

Por su parte el abogado Víctor Moraga, detalló que “están los antecedentes para determinar la premeditación, él incluso, según algunos datos, llegó a la zona donde vive su familia en horas previas y actuó para que Norma Vásquez no tuviera opciones de pedir ayuda. Y, junto con ello, Carabineros como institución, no tomó las medidas para protegerla desde la primera denuncia por violación… y no han estado presentes ni se han comunicado los altos mandos.”

Existe una querella que está presentada por la familia, “pero Carabineros dispuso de una abogada institucional para la familia, lo que en todo caso no garantizaría un proceso adecuado ni transparente. Por ello, representamos a sus familiares de manera particular”, detalló Huber Hidalgo.