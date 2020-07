Política 07-07-2020

Linares:“Unidad para el cambio” pide aclarar tema cajas de alimentos

En relación a la entrega de ayuda alimenticia en la comuna de Linares, los Partidos de “Unidad para el Cambio”, mediante un comunicado de prensa, exigen información a Municipio respecto de lo señalado respecto de la existencia de 1.000 cajas de alimentos almacenadas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de la comuna.

“Es grave dicha situación, teniendo en consideración que un alto número de familias linarenses a la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda proveniente del Estado y/o la red pública, más que el apoyo solidario de la comunidad en algunos casos”, señalan los dirigentes María Verónica Saavedra, presidenta regional del Partido Progresista y Eduardo Pavez, Secretario Regional Maule Sur del Partido Comunista.

Agregaron que “entendemos las dificultades operativas que pueda tener el Municipio para la entrega de estos alimentos, no obstante exigimos al Sr. Alcalde de la comuna la máxima diligencia en la entrega de este apoyo esencial para los momentos que se viven, lo que debiera materializarse no más allá del 15 de julio del presente. Ante esta urgencia, sugerimos que dicha ayuda sea canalizada a través de las Juntas de Vecinos, las que normalmente cuentan con una radiografía efectiva de su sector”.

La comuna de Linares, en el contexto nacional agregan, aparece como una de las que mayormente ha logrado registrar a su población en el Registro Social de Hogares, lo que permite que a mayo del presente año existan ingresados más de 37 mil hogares, lo que significa alrededor de 87 mil personas de los 93 mil habitantes que registra el censo de 2017, por lo tanto, “ahí está la información necesaria para priorizar esta entrega, la que a nuestro juicio debe estar centrada en los 22.820 hogares de mayor vulnerabilidad ubicados hasta el tramo 40 del registro”, explicaron.