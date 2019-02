Policial 09-02-2019

LinaresVehículo de carga chocó y bloqueó paso nivel de calle Rengo

En el lugar existe señalética adecuada pese a lo cual se repiten los accidentes.



Poco antes de las 09:30 horas de ayer, se produjo nuevamente un accidente en el paso nivel de calle Rengo, unas de las arterias vinculantes entre los sectores poniente y oriente de Linares. Un camión de Vialidad, trasladaba una maquinaria municipal, un rodillo utilizado para obras en caminos, pero la parte superior de su cabina, impactó con el límite inferior del viaducto, destruyéndose y bloqueando de inmediato el tránsito por el lugar.



Fue necesario un operativo de la grúa de la Municipalidad de Linares, además de personal de Vialidad Provincial, para sacar los restos de la estructura, efectuar faenas de limpieza de escombros, para regularizar la situación en el paso nivel. Donde está señalizado, antes del ingreso, la altura de 3,3 metros de la estructura.



Patricia González, Jefa de la Quinta Municipal de Linares, explicó que “efectivamente, este rodillo llegó recién en noviembre, a formar parte de la maquinaria de la Corporación Edilicia. Hoy era su primera salida para prestar servicios, pero ocurrió este accidente en la pista de oriente a poniente. Tengo que señalar que la Municipalidad adquirió el carro de cama baja, para el traslado de este rodillo, pero aún no ha llegado. Por eso, se le pidió la colaboración a Vialidad para llevarlo al lugar donde sería utilizado, por lo visto, el conductor no verificó bien las alturas antes de cruzar por el paso nivel de calle Rengo. Lamentable, pero lo bueno es que funcionarios ni municipales ni de Vialidad, resultaron lesionados.”



Óscar Torrejón, vecino del sector, señaló que “en este paso nivel falta señalética, faltan medidas de mayor advertencia a los conductores… es habitual que buses y camiones, queden atascados y ocurre con más regularidad, cuando doblan desde Januario Espinoza hacia el poniente, porque el cartel de altura está en la vereda del frente, no lo ven. Aunque si son de Vialidad, supongo que el chofer debe tener conocimiento de la dificultad del viaducto”.



El tránsito fue regularizado antes del mediodía, mientras que el Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, instruyeron la investigación sumaria de lo acontecido. Existen seguros comprometidos sobre la máquina rodillo, que en su estreno, quedó inmediatamente inutilizada.