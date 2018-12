Política 20-12-2018

Liquidez para las pymes: listo marco legal que apunta a evitar abusos de empresas a proveedores

Con un reconocimiento transversal a los autores de la iniciativa que promueve el pronto pago en la relación entre empresas compradoras y proveedores, los senadores: Andrés Allamand, Alfonso De Urresti e Iván Moreira, además de los ex senadores Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, la Sala despachó por 40 votos a favor y 1 abstención, el informe de la Comisión Mixta que zanjó las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras.

Ahora solo resta el pronunciamiento de la Sala de la Cámara Baja, para que quede en condiciones de convertirse en ley de la República.

Algunos de los aspectos más destacados fueron los plazos y los procedimientos para el pago de compradores a proveedores en general y para evitar, especialmente, "las asimetrías que se producen en las negociaciones entre pymes y grandes empresas, e incluso con organismos del Estado".

La senadora por el Maule, Ximena Rincón, sobre esta materia indicó que “hay que felicitar a los autores de la moción… si me preguntan qué destaco de esta legislación son aspectos que no es precisamente el pago a 30 días, sino que se hace obligatorio el pago oportuno para los organismos públicos porque hasta ahora no había pleno cumplimiento; además de la norma de competencia desleal que se aplicará cuando se incumplan las disposiciones de esta ley, pero creo que la norma más importante es la relativa al informe de crédito IVA”.

En tanto, el senador Rodrigo Galilea, añadió que “si se ocupara siempre la buena fe comercial y cuando alguien compra un servicio o un producto, lo normal sería pagar en un plazo razonable, como el que se fija de 30 días. Lamentablemente, tenemos que legislar sobre esto al igual que la UE y la OCDE que busca proteger a las empresas del riesgo de no pago, porque las pymes generalmente quiebran por problemas de caja”. “También se incorporan plazos para que las municipalidades y el Ministerio de Salud, que son las que muestran mayor morosidad, también se sometan a esta regla”.