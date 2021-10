Opinión 03-10-2021

LIRIO





Al igual que pordiosero

vaga sin prisa y sin casa

buscando un gesto de amor,

da vueltas por la ciudad.



La soledad duele en sus ojos,

y se hecha en un rincón

pensando encontrar un ser

que tenga buen corazón.



Yo me di en llamarlo LIRIO,

por su tristeza integral,

de mirarlo nos da pena,

pero a él nada le damos.

y menos tratarlo bien

o quererlo acariciar



Empaquetados de humanos,

al pobre lo maltratamos,

con lógica racional

él nos debiera golpear.



Con hambre muestra los dientes

púes no sabe decir pan,

los chicos le tiran piedras

y los grandes ocultamos,

conjugar el verbo dar.



Por sus calles, por su plaza,

ya no le vemos pasar,

no pudo más con su ruina

al fin encontró paz

dormido en un callejón

soñando con muchos niños

que con el quieren jugar.



Un albo Lirio ha crecido

en el lugar que lo acoge,

tiene las orejas tristes

como su triste mirar,

cuando lo acaricia el viento,

su pena aún existe



¿Lirio,

nos supiste, Perdonar?











(Oscar Mellado Norambuena)