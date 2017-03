Crónica 21-03-2017

Llaman a cuestionar tradiciones negativas de bienvenidas universitarias

Un llamado a cuestionar las tradiciones de bienvenida que signifiquen faltas de respeto o que dañen la dignidad de las personas realizaron tanto autoridades universitarias y como los integrantes de la Federación de Estudiantes UCM de Talca, esto en el marco de la primera reunión entre ambos estamentos desarrollada el viernes 17 de marzo.

En esa dirección, el rector UCM, Dr. Diego Durán, invitó a que no se margine a los jóvenes que libremente opten por no participar de los acostumbrados “mechoneos”.

Las palabras del rector fueron apoyadas por la FEUCM, quienes previamente publicaron un comunicado oficial promoviendo instancias positivas de bienvenida entre los estudiantes como son trabajos comunitarios y de apoyo social.

En la oportunidad, el rector del plantel, Dr. Diego Durán, presentó oficialmente a la nueva directora General Estudiantil, Karín Alvarado, invitando a los futuros profesionales a mantener los espacios instalados para atender las peticiones de mejora en distintas áreas, como son las mesas de trabajo. “La UCM crece en la media que todos crecemos y trabajamos para mejorar”, señaló el rector Durán.

“No me gustan las cosas pendientes ni los trámites. Nos ponemos en el lugar de los estudiantes y atendemos prontamente todas las inquietudes y cada caso. Esto nos permitirá avanzar en otros temas”, agregó la directora general estudiantil.

“Agradecemos la disposición para no caer en burocracias y buscar soluciones. Nuestra idea es que se mantenga el vínculo y la confianza”, expresó el presidente de la FEUCM Talca, Felipe Valdés.

MECHONEO ALTERNATIVO

Nuevamente como una forma de promover el Buen Trato entre la comunidad estudiantil, la Dirección General Estudiantil (DGE) de la UCM abrió el concurso “Mechoneo Alternativo”, donde los universitarios de todas las carreras tienen hasta el 6 de abril para presentar sus iniciativas y programas de bienvenida, premiándose la idea más innovadora que refleje actividades de responsabilidad social y respecto por las personas.