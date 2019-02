Nacional 17-02-2019

Llaman a donar células madres, clave para sanar a un niño con leucemia

Este viernes 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con esta enfermedad y sus familias.

En el marco de esta fecha, familias que han debido atravesar esta lucha y expertos hicieron un llamado urgente a donar células madres, lo que no es peligroso y puede ser clave para salvar la vida de un pequeño con leucemia, el tipo de cáncer de sangre más común en el país.

En Chile, cada año se diagnostican alrededor de 500 niños con cáncer; de ellos, cerca de la mitad posee algún tipo de leucemia, de los cuales, uno de cada cuatro necesita un trasplante con células madres.

El oncopediatra Francisco Barriga, uno de los médicos más reconocidos del país en este tratamiento explicó que "dos de cada tres niños que se trasplantan se curan definitivamente".

"Ahora, es importante saber que todos esos niños tienen enfermedades que son mortales, que no tienen ninguna otra opción de tratamiento, y por eso es que para nosotros encontrar un donante para trasplantar a un paciente con esas enfermedades es una señal de esperanza muy grande", destacó el facultativo.

Magdalena Herrera es madre de Juan Patricio, un niño que al año de vida fue diagnosticado con leucemia. A los dos años, y como parte de su tratamiento tras una recaída en 2014, fue sometido a un trasplante de células madres.

"Llevábamos un rato estando en el departamento oncológico, teníamos contacto con muchos niños hace mucho tiempo. Hay casos que se van solucionando y otros que no, entonces la verdad es que daba mucho miedo; conocíamos muchos casos de recaída posterior al trasplante, estábamos con mucha incertidumbre", relató Magdalena.

"Pese a un par de tropiezos, la verdad es que fue maravilloso lo rápido que el Juanpa se fue recuperando y fue recuperando su infancia normal; él tenía dos años cuando fue trasplantado, era muy pequeñito", destacó la madre.