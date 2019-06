Política 18-06-2019

Llaman a implementar programa de apoyo técnico productivo para personas ciegas

Solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto de implementar programas permanentes de apoyo técnico y financiamiento para el emprendimiento productivo particular y/o colectivo de personas en situación de discapacidad visual, es el objetivo de la resolución 433, aprobada por la Cámara por la unanimidad de 133 votos a favor.

El texto remarca que el 7% de la población en Chile -2,5 millones de habitantes- presenta algún nivel de discapacidad, donde después de la movilidad física, se ubica la ceguera, con un 42% (890 mil personas). De estos, el 12,8% es de grado severo y un 12,7% leve a moderado. Todos se ubican en el primer quintil de ingreso autónomo per cápita de hogar (Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015).

Asimismo, se resalta que, por cada dos personas sin discapacidad que trabajan en forma remunerada, tres con discapacidad no lo hacen. Las cifras indican, además, que por cada tres personas de la población general que no trabajan, hay cuatro con discapacidad que no trabajan. (ENDISC, 2005).

Entre otros datos aportados, se informa también que, de la fuerza laboral nacional, apenas el 29,2% de los mayores de 15 años con discapacidad realizan un trabajo dependiente.