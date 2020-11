Social 12-11-2020

Llaman a Maulinos a cobrar Bonos Pendientes





A través de la campaña “No pierdas tu bono”, el IPS y su red de Atención ChileAtiende, está invitando a las más de 5 mil personas que aún no han cobrado sus beneficios a retirarlos antes de su vencimiento.



Pese a que sobre el 90% de las personas y familias beneficiadas con el Aporte Familiar Permanente, el Bono de ayuda Familiar y el Bono de Emergencia Covid – 19, han accedido a estas ayudas del Estado, queda aún un número importante que no lo han hecho. Es a ellas, a quienes está dirigida la campaña “No Pierdas tu Bono” impulsada por el IPS y su red de Atención ChileAtiende, cuyo objetivo es justamente, hacer que estos beneficios lleguen a sus destinatarios antes de su vencimiento.



En la Región del Maule, restan aún sobre 5 mil beneficios no cobrados de un universo que supera las 212 mil familias. “Institucionalmente hemos hecho un gran esfuerzo por llegar a la totalidad de personas beneficiadas y las cifras así lo confirman, sin embargo, estamos preocupados por esos beneficios que están aún sin ser cobrados y que podrían vencer sin llegar finalmente a sus destinatarios, por lo que hacemos un llamado a las personas para que consulten en las páginas disponibles” indicó Waldo Quevedo Araya, Director Regional del IPS Maule.



Agregó, que la institución tiene a disposición de la ciudadanía el sitio de consulta www.bonospendientes.cl para que las personas puedan informarse y revisar si tienen beneficios pendientes de cobro. Se requiere RUN y fecha de nacimiento para efectuar la consulta y en ese mismo sitio se podrán informar de la forma y lugar de pago que se les asignará, la que podrá ser depósito directo en CuentaRUT o pago presencial a través de Los Héroes o BancoEstado.



También es posible consultar por cada uno de los bonos por separado en las distintas páginas web: www.aportefamiliar.cl, www.bonoayuda.cl y www.bonocovid.cl.