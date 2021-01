Social 16-01-2021

Llaman a prevenir incendios forestales por recambio de veraneantes y ola de calor este fin de semana



El Seremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo y director regional de CONAF, Marcelo Mena, estuvieron en el peaje de Retiro, puerta sur de la región del Maule, entregando material de difusión para evitar ocurrencia de incendios forestales.

Este fin de semana comienza el primer recambio de veraneantes, y a pesar de las restricciones por pandemia, este fin de semana se prevé como de alto riesgo, “tanto por aumento de tráfico vehicular sumado a condiciones climáticas adversas con altas temperaturas y fuertes vientos”, indicó Marcelo Mena.

“El momento más crítico en cuanto a incendios forestales es entre el 15 de diciembre y el 31 de enero cuando las temperaturas son más altas. Por eso hacemos un llamado a toda la población a cuidarnos. Ya llevamos más de 400 incendios y más de 2.000 hectáreas quemadas en la región del Maule, si ven fuego o humo deben denunciar al 130 de Conaf, el llamado es a tener un uso responsable del fuego, si van a salir de vacaciones no hagan fuego, tenemos un bosque estresado y eso hace posible que cualquier chispa se transforme en un gran incendio”, explicó el Seremi Luis Verdejo.



INCENDIO EN TENO



También, señalaron que en este momento en la región se mantiene en combate por quinto día el incendio Lomas de Huemul 3 en Teno con alrededor de 400 hectáreas afectadas y cuantiosos recursos terrestres y aéreos desplegados.

A la alerta temprana preventiva para toda la región se sumó desde ayer alerta amarilla para la comuna de Teno por esta situación. “El llamado a los maulinos y a todos los chilenos es a la prevención, basta tan solo una acción de descuido para que se inicie un gran incendio. Estamos desde el domingo combatiendo un incendio forestal en la comuna de Teno, Lomas de Huemul, con muchas brigadas forestales, gran cantidad de recursos aéreos entre aviones y helicópteros, más de 15 aeronaves combatiendo ese incendio, incendio que se inicia por el descuido de una persona, y eso es lo que queremos evitar”, señaló el Director de CONAF.



LAS CARDILLAS



Asimismo, las autoridades recordaron y homenajearon a los brigadistas forestales que fallecieron en 2017 combatiendo el incendio de Las Cardillas en Vichuquén. “Cuatro de los nuestros murieron por esa situación, no queremos más brigadistas fallecidos; en los grandes incendios de 2017 murieron civiles, bomberos, carabineros y brigadistas forestales, el llamado a la población es que nos ayuden, no nos podemos seguir quemando”, agregó Marcelo Mena.