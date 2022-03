Crónica 25-03-2022

Llaman a vacunarse ante aumento de casos de virus estacionales





• Experto de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, precisó que es importante mantener vigentes las medidas de protección sanitaria.

Junto con el descenso de casos del virus del SARS-CoV-2 y la llegada de la época más fría, en Chile están aumentando los casos de virus estacionales o respiratorios, señaló el académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón.

De hecho, el especialista expresó que, de todos los virus respiratorios estacionales considerados el año pasado, exceptuando el COVID-19, “el 90% de prevalencia lo ocupó el sincicial, seguido en segundo y tercer lugar por el virus de la parainfluenza y el adenovirus”.

Por ello, el académico hizo un llamado a la población, y en especial a los grupos de riesgo, a que se vacunen. Entre ellos, instó a los padres para que lleven a sus hijos a inocularse contra la influenza y acceder, además, a la dosis correspondiente contra el Coronavirus, sobre todo en aquellos grupos familiares que aún no completan su esquema de vacunación establecido por la autoridad.

Alarcón recordó que, junto a los menores de edad, los adultos mayores también constituyen grupos de riesgo.

Respecto al SARS-CoV-2, el académico señaló que, “todavía hay chilenos a quienes les falta la tercera o cuarta dosis, y cerca de un millón de personas aún no se han vacunado”. “La población, además, debe tener cuidado ante el aumento de la influenza, cuyos casos se han duplicado en los últimos meses, según informó el MINSAL”, precisó.

SÍNTOMAS

“En general, estos virus afectan el sistema respiratorio, produciendo congestión nasal y respiratoria, poco apetito, tos, estornudos, sibilancias, decaimiento e incluso malestar general llegando en algunos casos a tener fiebre”, describió el experto.

Para prevenir los síntomas y los contagios, no debemos olvidar tampoco las reglas generales sanitarias como son el distanciamiento físico, la apertura de ventanas para la circulación de aire en lugares cerrados, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla, agregó Alarcón.

VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud informó que, con fecha 21 de marzo, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado más de 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el país.

De este segmento de la población, un 94,99% ha recibido una única o primera dosis, y un 93,43% ha completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2, ya sea con la inoculación única o la segunda dosis.

En Chile, el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), en documento publicado el 9 de febrero, recomendó la administración simultánea de las vacunas contra los virus de la Influenza y SARS-CoV-2 en personas de 3 años y más.