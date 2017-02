Social 16-02-2017

Llaman a Visitantes a Retomar la Confianza y Volver a Visitar las Bellezas del Maule

Microempresarios de la Red de Turismo Rural del Maule señalaron que no sufrieron daños en sus infraestructuras producto de los incendios y llamaron a los turistas a aprovechar lo que queda de verano en sus instalaciones.



Tras la emergencia que vivió el Maule a raíz de los incendios forestales, algunos de los damnificados indirectos del fuego han sido los emprendedores del Turismo Rural, quienes han visto mermada la afluencia de turistas y han sufrido la cancelación de muchas de las reservas que tenían para este mes.

Elizabeth Hernández, secretaria de la Red de Turismo Rural del Maule, explicó que si bien ellos no sufrieron daños en sus recintos producto del fuego, los turistas fueron espantados por el temor y sensación de inseguridad que esto género. Por ello llamó a los maulinos y turistas en general a retomar la confianza y visitarlos, ya que los esperan con mucho entusiasmo. “Estamos promocionando el Turismo Rural de la Región del Maule porque fuimos los afectados fantasmas de los incendios, debido al pánico generalizado que se produjo por lo que la gente dejó de ir a estos recintos. Queremos decirle a la gente que estamos 100% activos, nosotros no tuvimos pérdidas materiales en estos negocios por los incendios y los esperamos con todas las ganas y energías de siempre. Le pedimos a las gente que vuelva, que vaya a nuestros servicios y no solo a estos, ya que hay muchas personas que viven de negocios asociados al turismo rural como los pequeños negocios que están en las rutas, como la del Pehuenche que vende tortillas y artesanía, porque todos estamos vinculados”.

El director regional de INDAP Jairo Ibarra, explicó que en la región hay muchos pequeños productores que trabajan con INDAP y que se dedican al turismo rural. Ellos poseen camping, casonas de descanso, cabañas, refugios, spa y ofrecen servicios de alimentación, cabalgatas, treking, zonas de pesca, piscinas, quinchos, etc, todos espacios en contacto directo con la naturaleza. “Estamos acompañando a la Red de Turismo Rural de la región para decirles a los turistas que aprovechen las bondades del campo, de la pre cordillera y de la costa, donde estos microempresarios cuentan con todo lo necesario para que puedan disfrutar de unas bonitas vacaciones. Por eso los invito a respaldar estas iniciativas y a privilegiar lo nuestro.”.

En la ocasión INDAP junto a la Red de Turismo Rural entregaron ejemplares de la Bitácora de Turismo Rural, que edita INDAP y donde se encuentra toda la oferta regional y nacional de emprendimientos del rubro que son apoyados por este servicio del agro.