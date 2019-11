Policial 13-11-2019

Llaman al Ejecutivo a apoyar ampliación de la acción penal en materia de delitos tributarios

Un llamado al Presidente de la República a poner urgencia a la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Tributario en materia de ejercicio de la acción penal es el objetivo de la resolución 572, aprobada por la Cámara de Diputados por 138 votos a favor y cinco abstenciones.



Como ejemplo se cita que, en abril del año 2017, el SII decidió no querellarse en una serie de casos en los que se investigaban hechos posiblemente constitutivos de delitos tributarios, de los que se tuvo conocimiento en el contexto de investigaciones penales por financiamiento irregular de la política y delitos contra la probidad.



El texto señala que, la referida facultad del director del SII, no se encuentra sujeta a parámetro legal alguno, ni cuenta con un margen específico que defina respecto de qué debe o no iniciarse un proceso penal, salvo un instructivo que indica los "criterios históricos" que se tendrían en cuenta a la hora de decidir.



"Estos criterios serían: la gravedad de las irregularidades detectadas o el perjuicio fiscal; la reiteración o reincidencia en la comisión de delitos; el uso de asesoría tributaria; el efecto ejemplarizador en otros contribuyentes o sector de la economía;, la calidad y suficiencia de la prueba reunida; y la factibilidad de obtener una condena", se especifica.



Por lo anterior, los autores de la resolución solicitan al Presidente de la República poner urgencia al proyecto de ley que modifica el Código Tributario en materia de ejercicio de la acción penal (boletín 10843), que permitirá al Ministerio Público iniciar un proceso penal por delitos tributarios, aún contra la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no denunciar o presentar querella, requiriendo para dicho trámite contar con una autorización del juzgado de garantía respectivo.