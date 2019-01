Opinión 11-01-2019

Llega la hora

Espero sentado que me llegue la desgracia

Como el fumador preocupado que se le acabe el cigarrillo

Solo es cosa de tiempo para que suene la campana con letárgico lenguaje

Mientras tanto la uva se convierte el pasa

Y se seque el río.



La luna ya no es para regalar a la enamorada

Ni los astros sirven para encantar a nadie

Son pregoneros inalcanzables de la finitud que nos agobia y desternilla

Son el reloj que tictaquea en la solitaria noche

Son la mortaja que nos persigue por los laberintos

Resbalosos del cerebro



Ya no planeamos recorrer los horizontes

Nos basta con saludar y que nos saluden

Ya no luchamos por el porvenir de la patria y la naturaleza

Nos entrevistamos con la parca

Y bromeamos con los precios y valores

Para que no duelan tanto la inminente despedida

Y las penas.



Ya no nos preocupamos por el fin del mundo

Somos más cristianos cada día

Nos aferramos a cualquier navío que nos sopla con sus velas

Todos los discursos son disculpas por haber vivido

Intentamos acallar los días pasados con monótonas letanías

Porque la conciencia nos grita como un eco

que no sembramos alhelíes.







(POESÍA DE JOSECULMEN)