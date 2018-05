Deporte 27-05-2018

Llegó la hora de la verdad: Diablos Rojos quiere dar el primer golpe ante Independiente en la Copa de Campeones Serie de Honor

Partido se juega desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante

Trabajaron muy duro para que llegar a esta primera final. Se prepararon y conformaron una dupla joven, pero con bastante experiencia con los primos Albert y Carlos Chacón. Un equipo con jugadores experimentados que le han dado un sello, aunque no ha sido fácil este periplo, porque en algunas oportunidades clasificaron como mejores perdedores. La semana pasada Diablos Rojos no tuvo una buena presentación en la comuna histórica, cayeron por 3 a 1 ante San Carlos de Arquén y pidiendo la hora porque terminaron clasificando a la final por un gol de diferencia. Claro que para esta tarde no tendrán a tres importantes jugadores, entre ellos la gran figura y referente: Roberto Espinoza, a quien de acuerdo a su expulsión por doble cartulina amarilla le corresponde un partido de castigo, vale decir que en la vuelta estará presente en Sagrada Familia.

Ha sido un trofeo que siempre han soñado tenerlo en sus vitrinas los dirigentes de Diablos Rojos, en los 53 años de vida institucional. Saben que ahora es la gran oportunidad de dar el primer zarpazo, pero al frente estará un equipo que buscará por segundo año consecutivo tocar la copa.

“QUEREMOS HACER HISTORIA”

El fundador de los “rojos” ex alcalde y ex concejal de la comuna de Linares, Sergio Sepúlveda Corvalán, está optimista con esta primera final y nos adelantó que la dupla Chacón, ya tiene listos a los reemplazantes de los suspendidos: “hemos sumado a los jugadores Zerené, Figueroa y Pipo Moreira que se recuperó del golpe que recibió en el partido del domingo en la comuna vecina. A ellos se integra el portero Pinto. Queremos ganar este duelo y por eso hacemos el llamado a la hinchada del fútbol amateur linarense para que nos acompañe en este partido porque de Sagrada Familia se espera una gran cantidad de personas que estarán alentando al equipo forastero”.

INDEPENDIENTE LO HIZO DE NUEVO y VAN POR SU TERCERA FINAL CONSECUTIVA

El poderoso Club Deportivo Independiente-Sanatorio de Sagrada Familia se instaló en la Gran Final de la Copa de Campeones en series de Honor, Trofeo “Carlos Bernal Silva-ANFA” 2018. El año pasado estuvo en esta misma instancia, pero la perdió ante Constitución FC.

En la actual versión del tradicional torneo, se encontró con el campeón vigente y lo eliminó a domicilio, cobrándose dulce revancha. Sin embargo, el camino era largo por recorrer.

En semifinales se enfrentó al Club Galpones de Río Claro.

Igualaron 1 a 1 en Cumpeo, en un partido cortado en 2, ya que se tuvieron que completar 35´ a puertas cerradas tras una caída del sistema eléctrico en toda la comuna.

Tres días después se encontraron en el Estadio Municipal de Sagrada Familia y lo ganó Independiente-Sanatorio por 3 a 1, accediendo a la ansiada final de Copa.

Marcaron José Ahumada, Ernesto Ramírez y Juan Ramírez. Descontó Juan Miranda de tiro penal.

Independiente-Sanatorio jugará así su tercera final consecutiva en Copa de Campeones.

Antes enfrentó a Arturo Prat de Hualañé y Constitución FC.

Aseguran que la tercera será la vencida.

La entrada para este primer cara a cara tiene un valor de $ 1500. Destacar también que la municipalidad a través de su alcalde Mario Meza, colaboró con la institución linarense entregando a los medios de comunicación y deportistas invitaciones para repletar el polideportivo esta tarde apoyando a Diablos Rojos .

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo