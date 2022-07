Opinión 06-07-2022

Lluvia (de clichés), Derechos sociales y Vendedores de Pomá





Chile se está secando. Ya son historias Bíblicas los diluvios imparables que nos relataban papitos yabuelos. Meteorólogos por su parte tienen una desaprobación más grande que el presidente: ya es una costumbre reaccionar con una sonrisita escéptica cuando escuchamos su alharaca apocalíptica de que se vendrá un aguacero del que ningún fulano se salvará (¡CUIDADO, CUIDADO! ¡AHORA SÍ!dicen con gravedad… y todos con paraguas bajo el sol).



Salta a la vista que de todos los derechos garantizados en la Nueva Constitución (a la vivienda, a la

seguridad social, a la educación, a la salud, a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, a la

alimentación adecuada, al deporte y a la actividad física – como si los adiposos nunca hubiesen

podido hacer ejercicios y comer esas cositas siuticonas de gente fitness –, entre otros) no exista “El

derecho a vivir en un país con más precipitaciones”. Eso sí, precipitaciones con “equidad, igualdad,

solidaridad, justicia, inclusión, accesibilidad universal y paridad”. ¿Y a pito de qué viene a cuento

esta palabrería? ¿Qué tienen que ver con las lluvias? No lo sé, pero el número de menciones

gratuitas que tienen estas palabras en la Nueva Constitución (233 veces) hace que sean de esos

típicos clichés que no significan nada en la práctica pero que se oyen bien, agradables y amorosos

para quien los escucha y que por lo mismo formen parte obligatoria de todo discurso correcto en el repertorio verbal de la izquierda. Pero si de vana palabrería se trata, establecer derechos a diestra y siniestra, de los cuales les dio lata integrar el “derecho a más precipitaciones” que tanto necesitamos en estos días de lluvias una vez a las quinientas, en la lógica del progresismo no hay nada más correcto: las solas palabras mágicas, ideales y benignas en el papel – propias e indicativas de las nuevas sensibilidades y del progreso moral hacia la Buena Onda Universal – son el acto de magia por antonomasia para cumplirse y llevarse a cabo.



Lo que hay en realidad es “LETRA CHICA”, otra de esas expresiones imperecederas del enorme

manantial de clichés cantinfleros, empleada por quienes quieren dar a entender que quien ofrece

una cosa está mañosamente escondiendo algo, pretende engañar o pasar gato por liebre, no

obstante, recibir un gato en vez de una liebre por lo menos garantiza tener algo en las manos y

conformarse a regañadientes, lo que es muy distinto a recibir nada más que ilusiones etéreas. Así

las cosas, bajo el razonamiento del pensamiento mágico primitivo de los chamanes cavernarios de

la izquierda, existe la fantasía de cabro chico de poder reemplazar las lógicas de la economía, del

comportamiento humano y de los fenómenos naturales por los del amor, la paz, la patria, la

equidad, la justicia o sus equivalentes en palabrería lírica local. Necio rematado habría que ser para

dar crédito a esta versión y no pensar que por su propia naturaleza - su dependencia de recursos

públicos, la implementación de buenas políticas estatales y las leyes de la realidad misma - los

salivosos, gorditos y bombásticos derechos sociales que dependen del “Dios-Estado” en ninguna

parte, ni aún en los países con avanzados Estados de bienestar, han podido ser cumplidos; menos

aún que las conductas humanas – como la vida pacífica, sin armas, sin violencia, sana y deportiva –

cambien como resultado de un sermón sacramental perpetrado desde un púlpito o desde el monte

Sinaí si no es bajo incentivo y el miedo a la sanción efectiva.

La inflación de derechos sociales, por más sofisticados, ingeniosos y calientitos - ¡No espere más y

póngase delante de la caja y reclame el suyo! - no son más que un ingenio político a costa de la

credulidad del prójimo. No son más que recursos semánticos, adornos; hay que embetunar la

amarga y dolorosa vida de doña Juanita y don Juanito con harta crema pastelera con tal de que se

sienta el aroma a “cambio azucarado”. No son más que el esfuerzo de quedar, no solo con los

bolsillos llenos de billetes, sino también como importantes agentes de la renovación de la galaxia.

No son más que el intento de dejar la incierta promesa habitual de esa tierra prometida - con

necesidades y caprichos satisfechos por bienes que caen del cielo - que no tiene fecha para abrir sus

puertas. Más bien su inauguración será siempre UN MAÑANA QUE JAMÁS LLEGARÁ. Pero como un

círculo jamás se puede cuadrar (siquiera Arquímedes podría), ya una vez la razón y la realidad al fin

se imponen, pero no antes de un prolongado lapso de farsa y delirio de los puños en alto golpeando la nada.





Fernando González Freire

Estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez