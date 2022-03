Crónica 04-03-2022

Lo confirmaron autoridades educacionales: “Instituto Comercial retornará a clases presenciales en abril”

Ayer, el Seremi de Educación, Carlos Azócar, viajó a Linares para reunirse con la directora del DAEM, Eva Palma, y la directora del Instituto Comercial, Jacqueline Concha, junto a su equipo de trabajo, para verificar que las obras que se ejecutan en la infraestructura del establecimiento, hacen imposible retornar a clases presenciales en este mes de marzo.

La directora comunal de Educación, Eva Palma, calificó de positiva la reunión y dijo que el Seremi, tras conocer la realidad del Instituto Comercial, con los trabajos que aún están en ejecución, había autorizado a que las clases presenciales se inicien preliminarmente el próximo 15 de abril.

“A los apoderados les manifestamos que esperen con paciencia, ya que es mejor que estén terminados los principales trabajos para que los alumnos vuelvan a clases presenciales con seguridad”.

“Aquí se desarrollan tres proyectos que representarán un avance muy importante para este Instituto que está ubicado en pleno centro de la ciudad”, afirmó.

SEREMI

En tanto, el Seremi de Educación, Carlos Azócar, señaló que si bien en el Instituto Comercial se retrasa el ingreso a clases presenciales, igual los alumnos comenzaron sus clases on line. “Hemos constatado en terreno los arreglos que se realizan, y aquello amerita retrasar el ingreso a las clases presenciales. No obstante, los alumnos están deseosos de volver, tal como lo manifestó la presidenta del Centro de Estudiantes de este establecimiento”, expresó.

DIRECTORA

Por su parte, la directora del Instituto Comercial, Jacqueline Concha, valoró la comprensión de las autoridades, “porque en estos momentos no contamos con los estándares de seguridad, para dar garantías a los apoderados, funcionarios y alumnos”.

“Una vez que nos entreguen dos de las tres obras que se ejecutan en la infraestructura de nuestro establecimiento, podremos volver. Es decir una vez que se entregue el acceso principal y la sala de profesores, podrán comenzar las clases, lo que además es un compromiso de la empresa tener todo listo el próximo 15 de abril”, afirmó.

En la actualidad, el Instituto Comercial de Linares tiene una matrícula cercana a los 1.500 alumnos.