Crónica 29-08-2017

Lo dijo Diario El Heraldo……. En plena sesión municipal: Regidor da muerte al alcalde Héctor “Lulo” Pinochet

Un hecho doloroso y lamentable se produjo en la sesión del jueves 20 de noviembre de 1969 en la Municipalidad de Linares, cuando el Regidor del Partido Socialista de Chile, Mario Moreno Guzmán, asesinó al alcalde Héctor Pinochet Cuello, Socialista Popular, luego de un brusco cambio de palabras.



El suceso aconteció al término de la sesión municipal ordinaria correspondiente al tercer jueves de noviembre.



Según señala la crónica de El Heraldo: “El Alcalde Pinochet solicitó al edil Mario Moreno explicaciones sobre términos vertidos durante el desarrollo de la reunión, registrándose entonces un breve incidente verbal. El Regidor desenfundó su revolver y disparó un tiro que fue a dar a la parte abdominal del Alcalde Héctor Pinochet Cuello, produciéndole una fuerte hemorragia, quedando tendido ante el estupor general.



Los presentes solicitaron de inmediato la ambulancia, siendo trasladado al hospital local, donde dejaba de existir a las 20.50 horas.



El Regidor Moreno se dio a la fuga inmediatamente, aprovechando la confusión del momento.



Al ser conocida la noticia, la policía civil y uniformada movilizaba todos sus efectivos en busca del autor del hecho”.

SE ENTREGA MORENO



Cerca de la medianoche del mismo jueves, el Regidor Mario Moreno se entregó voluntariamente a Investigaciones de Linares, donde quedaba detenido.



LOS HECHOS



Al producirse los hechos estaban presentes en la sala de sesiones el Alcalde Pinochet, los ediles Balboa, Moreno, Aburman, Guzmán y Giadach, además del Secretario Municipal Victorino Humeres, el Abogado Waldo Retamal, la Secretaria de Controles y el Director de Obras, Milton Espinoza.



Justo en el momento de desenfundar el revólver el edil Moreno, Juan Giadach hacía su entrada a la sala. Al ver la actitud decidida de su colega se le fue encima tratando de impedir el disparo; lo mismo hizo el Regidor Aburman y un portero, pero en un momento de descuido Moreno logra su objetivo, prácticamente encima del cuerpo del Alcalde, quien se recogió con las manos puestas en el abdomen y luego cayó.



RAUL BALBOA ASUME LA ALCALDIA



A las 22.30 horas, el Municipio realizaba una reunión extraordinaria, presidida por el primer Regidor Raúl Balboa Ibáñez, determinando los procedimientos a seguir en torno a los funerales. Balboa pidió guardar un minuto de silencio en señal de respeto por an trágica muere, acordando posteriormente decretar duelo oficial en toda la comuna de Linares, además de izar el Pabellón Nacional en el edificio municipal a media asta, visitando el Comité de Regidores a la familia del ex Alcalde para presentar sus condolencias.



PESAR EN FUNERALES



Después de una misa oficiada por los sacerdotes Eugenio Meneses, Domingo González y Gustavo de la Fuente, se realizaron los funerales de la ex primera autoridad comunal en la mañana del sábado 22 de noviembre



Los alrededores de la Plaza de Armas y calles adyacentes fueron invadidas por el público que se apostó desde tempranas horas para participar junto a autoridades, instituciones, entidades políticas y fuerzas de orden, en postrer homenaje a quien fue un fiel servidor de su pueblo.



FOTO: Alcalde Héctor Pinochet Cuello.