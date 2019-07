Opinión 25-07-2019

Lo fatuo, lo imaginario y lo tangible

Era mediodía y el sol golpeaba con toda su fuerza sobre aquel ignoto pueblo nortino perdido en medio del desierto.

Me sentía cansado de tanto caminar sin saber el por qué y que hacía en aquel lugar tan abandonado, tal vez, me respondía, sea este afán mío de emprender una nueva vida que me transforme en un quijote, un director supremo o polvo de estrellas para alumbrar en noches transparentes como un fuego fatuo en un alejado horizonte sin fin.

Cantaba suavemente para escuchar algo más que el silencio estremecedor del desierto y sus llamados desde las piedras candentes de quiméricas vivencias tras el soñado El Dorado.

Todo lo explicable era inexplicable mientras se sucedías tras mis pasos, senderos, colinas, huellas y miradas jocosas de desdentadas calaveras, ya sean sentadas en rocas de los caminos o trepadas en deshojados algarrobos sobrevivientes, que daban escasa sombra a lagartijas e iguanas.

Emergió una ansiada línea de tren que, seguro me llevaría a no sé dónde, tal vez habitado por no se quienes, del pueblo de nadie sabe dónde está.

Un carro de tren se interpuso en aquella línea sin fin, como la sombrilla ideal para descansar de aquel abrasador e impío sol.

Olía aún a aceites y lubricantes y su madera reseca era la respuesta del por qué estaba esperando detenido en el tiempo a sus ansiados pasajeros.

Subí al carro y todas las cabezas de sus pasajeros, al unísono se voltearon para fijar sus miradas penetrantes e inquisidoras en este nuevo pasajero. En un bullicio de voces se preguntaban el por qué estaba allí, pero que sus rostros no movían un músculo para articular palabra alguna.

Caminé por el pasillo de sus esperanzas, ilusiones, aventuras, amores, mientras me seguían con sus miradas sin cesar, los ricos vestían sus elegantes levitas con sus barbas y bigotes bien afeitados, las damas con sus sombreros adornados de plumas y vestidos con blondas, encajes y polisones y sus niños con sus trajes de pantalones cortos y las niñas de elegantes bordados y canesús. Los mineros con sus bolsas con pesadas herramientas y sus mujeres con sus canastos donde llevaban comidas para vender. Los jóvenes enamorados vestidos de besos y los niños con sus rústicos juguetes.

“-Mi estimada señorita. ¿Hacia dónde Ud., se dirige? Le preguntó un apuesto joven, atraído por la hermosura y su perfume que delicadamente invadía el ambiente.

-Voy a Inca de Oro, a encontrarme con mi futuro esposo y conocer a sus padres.

-¿Conocía Ud., estos lugares?

-Para nada, vengo desde Santiago, donde lo conocí y a mis padres le cayó bien.

-¿Y viaja Ud., sola?

-¡No! Ellos vienen un poco más atrás. Son aquellos que están dormitando, porque están cansados de tanto viajar.

El joven la miró y vio que sus ojos no tenían aquel brillo de una novia.

Pero ¿Ud., está enamorada?

Mi novio es muy rico, y es por eso que mis padres desean casarme con él.

El joven, estudiante de la Escuela de Minas de Copiapó, la miró con gran ternura y pensó como romper aquel cruel destino del casamiento de la joven y ser él, el gran amor de su vida, mientras miraba sus zapatos raídos y polvorientos…mientras el carro seguía su viaje imaginario por ese mundo imaginario.

El tren siguió por aquel largo, tedioso, inhóspito y reseco desierto, mientras ella dormitaba un poco en su hombro… el soñó, soñó lo imposible.

Soñó que ella lo miraba con una sonrisa de amor y agradecimiento por rescatarla de su destino funesto y eso le pareció muy encantador y que le invitaba a amarse en aquellas soledades bajo el abrigo de la bella danza galácticas del norte como un majestuoso arco nupcial, después de haber huido juntos…y hacer realidad el anhelo quijotesco de “esa estrella alcanzar”.

Soñó que se transformaban en leyenda viviente para los lugareños y pirquineros que, con cierta admiración y temor comentaban que los veían volar entre las serranías y lomajes a la hora del atardecer, cantando su amor entre arreboles y sombras largas sobre aquellas inmensas pampas…”

Por las ventanillas del carro se veían pasar raudos los postes y el paisaje no cambiaba, porque todo era igual, aquí y allá.

Al avanzar por el pasillo, las inquisidoras, pétreas y fijas miradas me seguían observando, tanto las que estaban delante, alrededor y detrás de mí. Era interminable y yo avanzaba y avanzaba en este pasillo sin fin, al igual que en el desierto.

De súbito, todo fue oscuridad, y los ruidos se hicieron insoportables. Los gritos de los vendedores, los juegos de los niños, las risotadas de los hombres bigotudos resonaban en todo ese ajetreo, cuando de repente llegó la luz.

Todo fue silencio, me encontré parado en medio del desierto y la línea del tren había sido reemplazada por dos filas de tumbas interminables hasta el horizonte, las que, en sus más variadas formas de cruces y casitas con techos oxidados y derrumbados, indicaban quienes yacían el ellas, entre ramas secas y más de algún insecto sobreviviente.

Una de ellas me llamó la atención y al acercarme, pude leer mi nombre con la fecha de mi muerte junto a la tumba de mi amada. Era el mundo tangible de aquellas olvidadas osamentas.





Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista