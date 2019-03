Lo profesional al servicio

Opinión 06-03-2019

No se puede desconocer hoy en día, que nuestra labor profesional está ligada directamente a un valor monetario, proporcional a una serie de factores que justificarán su inversión. De acuerdo al sistema en el cual nos desenvolvemos, se podrá pensar que hacer el mejor trabajo o entregar el mejor servicio, estará relacionado a cuanto podamos pagar o cuanto queramos recibir. Quienes puedan acceder a la compra de un vehículo, según su presupuesto, podrán elegir dentro de la gran y variada gama de alternativas disponibles, donde el diseño, la apariencia, la comodidad, la durabilidad, la mantención, el consumo, la seguridad y el valor social agregado, entre otros, serán factores que no serán recíprocos, versus su utilidad final y común para todos, que es en este caso, ser un medio de transporte. Por lo cual, sea cual sea el bien material, este cumplirá su labor en sus aspectos más primitivos y esenciales, pero su calidad será castigada en la práctica, por la cantidad de dinero que queramos o podamos invertir en aquello.



En este contexto, la vivienda temporal diseñada posterior al terremoto de Hashin de 1995 en Kobe, Japón, del arquitecto Shigeru Ban (1), es un bello ejemplo de la calidad arquitectónica y constructiva, más allá de la escasez de los recursos disponibles. Al respecto, bajo las condiciones de emergencia y precariedad de un grupo de familias que vivían en tiendas de plástico, diez meses después de ocurrido el sismo, se propone una cabaña provisoria de 4 x 4 m de superficie, sin distribuciones internas, de bajo costo, de fácil armado y rápida construcción. Para su fijación al terreno, se utilizaron cajas de cerveza con sacos de arena en su interior para evitar su desplazamiento, permitiendo de esta manera que el piso de planchas de madera contrachapada estuviera separado y protegido de la humedad del suelo. Los muros fueron conformados por tubos reciclados de papel de 108 mm de diámetro y 4 mm de espesor, unidos por un adhesivo resistente al agua, fijados por un ensamble superior e inferior por todo el perímetro y atravesados por barras de acero de 6 mm para una mayor rigidez. La estructura de la techumbre, también compuesta por tubos de papel, fue revestida por una tela de teflón, que permitió iluminar de forma natural el interior durante el día, generando un ahorro importante de energía eléctrica. Cabe señalar, que la presencia de estas nuevas construcciones, evito el desplazamiento de las personas afectadas a otros puntos de la ciudad, favoreciendo la escolaridad de los niños y el transporte a los centros de trabajo.



Expuesto lo anterior, al hacer la comparación con una vivienda convencional, no se puede desconocer el objetivo básico que carga consigo el proyecto presentado, sin embargo la pertinencia de este, en sus lógicas técnicas, constructivas, urbanísticas, económicas y sociales, lo posicionan en un puesto muy superior a muchas otras obras habitacionales.



Desde lo conceptual, quisiera compartir la siguiente frase de su autor, que contextualiza de mejor modo su trabajo:



“La arquitectura se acerca al poder y al dinero porque ambos son invisibles y necesitan que la arquitectura los haga visibles. Pensé que los arquitectos tenemos un conocimiento que puede ser útil a mucha más gente” (2).



Esta obra, nace de forma gratuita desde su gestión y arquitectura, se conforma desde la visión y experiencia del arquitecto y se construye de la mano de su comunidad. El uso de la creatividad, la dosificación de los recursos, el reciclaje y la reutilización de los materiales, la mano de obra de los habitantes del lugar y la generosidad profesional, son condiciones presentes en este caso en particular, que perfectamente pueden ser homologables a otros contextos y porque no a nuestro diario vivir.



Volviendo a nuestra profesión, más allá de las tareas solicitadas, Ban nos muestra que la calidad profesional no es una moneda de cambio y que su presencia no depende de nadie más que de uno mismo. Continuando así con esta lógica, la generosidad en la labor, la dignidad en el trato, la pertinencia en la acción, el mejor esfuerzo de cada cual, pueden ser parte de nuestro servicio diario, sin mayor motivación que la del sentido común de vivir en comunidad.



(1)_ Shigeru Ban _ www.shigerubanarchitects.com/

(2)_ Ban. S. (25 de junio de 2013). Shigeru Ban: Los arquitectos podemos ser útiles a mucha gente, no solo a los ricos. El País. Recuperado de http://elpais.com/



