Opinión 06-03-2021

LO QUE ESTÁ POR VENIR.





Pasamos los días exultantes de ansiedad y estrés, por el fin de la cuarentena, la crisis económica, para que finalmente me llegue la hora de la vacunación, y que esta funcione, que me vaya bien en los negocios, quizás en el amor, en los estudios, los estudiantes, en las elecciones, los políticos, al país, los que piensan en el bien común (que no necesariamente son sólo los políticos), pero, me temo que no en mucho tiempo, no serán estas las ansiedades, temores y preocupaciones que nos quitarán el sueño.



Estoy envejeciendo, que duda cabe, me han salido canas, y arrugas, me molestan los ritmos subidos de volumen, pero en general acepto las cosas nuevas, los avances tecnológicos, y por cierto, su beneficios, lo que no me aviene son los descubrimientos que ellos nos han traído, no por que no los reconozca, sino por que tal como en las tragedias griegas, hacen caer las supuestas certezas y confianzas, en nuestra ingenua y arrogante creencia de poder resolver, enfrentar y domar los desafíos que los tiempos y el tiempo nos deparan….



Aquí un par de datos, para que me sigan. Hace unos días, la nave “Perceverance”, amartizo, pero no fue la única, junto a la nave de la NASA, también lo hizo “Hope”, de Emiratos Árabes Unidos (si, ese pequeño, pero riquísimo país de apenas 50 años de vida independiente), y por supuesto la “Tianwen 1”, de la nueva potencia mundial China. Otro dato, China, se convirtió en la única nación en 40 años en haber alunizado, y demostró que la intención de las potencias no se quedará sólo en orbitar en el espacio, van más allá, instalar estaciones en la luna, que les permita viajar, a través del universo, utilizando la energía solar como mecanismo de propulsión, a una velocidad equivalente al 20% de la velocidad de la luz.

Mas datos, sabían ustedes que desde el año 2018 se han venido registrando temperaturas record en diferentes partes del mundo, y cuando digo record, son de guinness, por ejemplo; 42,2 grados en los Ángeles, California, 50 grados en Paquistán, y 51 en Argelia, quieres más datos?, bueno, algunos más; los incendios forestales que padecemos en Chile todos los años, pues bien, estos no son cosa única nuestra, ni muchos menos, pasan en todo el mundo, y cada vez con mayor prevalencia, lo sorprendente es que ocurran en lugares en los que hasta hace unas décadas nos parecería increíble; sólo el año 2017, en Groenlandia, si la helada y congelada, se quemó más del 10 % del territorio, y lo mismo en el año 2018 en Suecia.

Creo que ya me entendieron, podría seguir dando datos y estadísticas acerca de lo que está sucediendo con el incremento de las temperaturas (ya hay estudios que lo correlacionan con alzas en el nivel de criminalidad), los huracanes, las lluvias, y el estado del agua en el mundo, pero creo que ustedes ya lo han escuchado.



Hace unos días terminé de leer una trilogía de libros, cada uno más interesante que el otro; “Por que fracasan los Países” de Acemoglu y Robinson, “El Planeta Inhóspito” de Wallace-Wells, y “Planeta Vacío” de Bricker. Confieso que fue un vaivén, ya que mientras con uno se sembraban las esperanzas, con otro se destruían, decidí mejor releer de “Animales a Dioses” de Harari, pero fue peor. Que les quiero decir, posiblemente mi generación sea la última que se pueda dar el lujo de leer sobre esto, y verlo algo lejano, pues lo cierto, el cambio climático llegó para quedarse y nuestros hijos, y fundamentalmente nietos lo padecerán.



Ahh, discúlpenme se me queda un dato más para cerrar, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Chile es el país número 18 del mundo con mayor estrés hídrico…. Estamos al nivel de la africana Botsuana….



….ahora entiendo, por que las potencias gastan tanto en busca del agua en el espacio.



Bye bye, Zaìjián