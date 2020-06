Opinión 07-06-2020

LO QUE HE APRENDIDO EN LA VIDA



En mi desarrollo, cuando ya hice uso de la parte intelectual ¨cognitiva, cultural, lo primero que aprendí es que cada cual, debe leer todo lo que le llegue a sus manos ( producción literaria) y aprender a discernir lo bueno y lo malo, lo útil y lo desechable ,que éstos nos presentan.

Ello me motivó para escribir mi crónica semanal, basado en las lecciones aprendidas en esos documentos , pero principalmente en la vida misma.

Muy recientemente, leí al mexicano Pedro Amador, el que en una de sus Conferencias, se refirió a la Felicidad, presumiendo que él lo es y ello NO lo ha hecho soberbio, quizás dice, solo un poco presuntuoso de su vida, la que como dicen los españoles “ no ha sido del todo como miel en hojuelas”.

Rescaté algunas de sus < crisis> que dio a conocer, crisis, dice que le fortalecieron aún más su espíritu. Ahora opinando al respecto, creo que Ud. y yo, también las hemos tenido. Acaso ,por ej. ¿ en más de una ocasión ¿ no tuvimos crisis con algún amor? Todos, hemos tenido alguna .Todos alguna vez estuvimos enamorados, muy enamorados ( si no cree, hable con mi amigo Carlos Yañez…..jejejejej) A lo mejor no fuimos comprendidos, pero…..finalmente encontramos la mujer de la vida que iba a estar con nosotros en las buenas y en las malas….

Para que hablar de las “ crisis de salud” operaciones aquí, allá y acullá .Los que ya somos octogenarios dichas crisis han aumentado y al revés nos han hecho disminuir el presupuesto mensual y por último, lo más lamentable es que nos han hecho ya pensar en nuestra próxima partida que, será sin retorno.

Y, qué me puede decir Ud. de la llamada “ crisis de identidad” que se refiere al crecimiento personal en el trabajo, en lo económico, en lo familiar, en el entorno y también en el ocio…..

Pedro Amador, se pregunta y lo mismo hago esta vez yo: ¿ Mi vida ha sido fácil y todo lo que yo tengo lo he adquirido o lo he recibido de regalo?. Personalmente y también algunos podemos responder No, todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo, esfuerzo, dedicación. Y eso nos hace felices. Así es el cómo conocernos por dentro, el aportar a los demás, el compartir diariamente con la familia y amigos, nos permite gozar hoy de Felicidad…..Sí, mis queridos lectores, estamos aquí por algo, y si todos concretamos ese algo, podemos decir que hoy estamos Felices.

Pero, también “ aprendí“ mis escasos ,pero fieles lectores que “ Ignorar lo hecho” no cambia ésos y que debajo del escudo, de la máscara de los demás siempre existe alguien que quiere ser apreciado y querido por mi. Mi tarea es < descubrirlo> y ¿ cómo?....interactuando con él; escuchándolo, ayudándole a que entregue todo lo guardado ,todo lo que le aflige, todo lo que desea en su vida…….¿ ve Ud. que no es tanto, que no es tan difícil? Hagamos la prueba desde hoy y quizás descubriremos y haremos a otro ser Feliz también…

Aprendí cuando uno a veces ( y quizás efectuado sin querer) siembra, entrega rencor y…….averigua que le pasa al otro, descubre que ha sido por una mala actuación propia Si se le conversa, la felicidad de aquel, deja de estar lejana y nosotros logramos estar en paz consigo mismo,

Por lo mismo, en el transcurso de mi vida, aprendí que siempre debo usar palabras buenas, agradables, no hirientes, pues quizás mañana o algún día tendré que tragarme éstas y lo peor ; perder la amistad o el cariño de ese alguien

Antes hablamos del transcurrir del tiempo ( muchos no nos damos cuenta de ello) al respecto debemos pensar que el tiempo pasa sin que nos percatemos de ello. Pasamos la niñez, la juventud se va y de repente nos llega el invierno, trayendo blancura a los cabellos y hondos surcos a la piel de nuestro rostro. Dolores por doquier, mareos, problemas a las articulaciones, huesos. Todo lo anterior me hizo aprender que ….” Ya” me queda un escaso tiempo y que lo debo usar bien, las últimas oportunidades que la vida me entrega, para que nuestro viaje final nos sea más llevadero, más fácil, más agradable y……..en paz.

Aprendí, que si bien a veces , la vida nos ha sido dura, yo, lo soy más, pues todo lo que me ha ocurrido, mis acciones han fortalecido mi espíritu y me ha hecho comprender que puedo servir a los demás, consolarlos, ayudarles en todo sentido y por sobre todo….aprendí que todos también necesitamos algo de los demás, a lo menos, una franca amistad, reir con ellos a carcajadas o llorar lágrimas de dolor o de alegría

Finalmente, y……lo que escribo no es mío, lo leí del escritor colombiano Rodrigo Valencia, al cual le encuentro toda la razón :

“Todos quieren estar en la cima de la montaña, pero, toda felicidad y experiencia agradable, suceden, mientras se escala hacia allá”…



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista