Opinión 03-07-2019

Lo representativo: Tarjeta Origami



Inserto en un trabajo institucional interno, guiado por el sociólogo Juan Francisco Andrádes, me vi envuelto en la tarea de desarrollar una diversidad de aspectos, que toda empresa o institución, sin importar su envergadura o rubro, debe tomar en consideración para lograr un funcionamiento adecuado y un crecimiento direccionado, según las metas u objetivos, que cada cual se plantee. En este proceso, que tomó en su parte estructurante casi 6 meses, se generaron importantes cambios y ajustes, donde lo particular se hizo presente desde un inicio, permitiendo hoy, presentarme desde lo profesional, como un taller de diseño constructivo, que posee una mirada y una forma de hacer propia.



Para llegar a esto, fueron variados los puntos desarrollados, sin embargo, quisiera referirme a lo comunicacional, que originó, una variedad de productos asociados, que hoy forman parte de una imagen institucional, que pretende ser reflejo de los principios, valores e intereses con los que carga este taller.



Al respecto, frente al desafío específico, de definir una estrategia de comunicación, sin mayor conocimiento, se dio inicio con la elaboración de una tarjeta de presentación, que en este caso, no solo proporcionara los antecedentes de identificación y contacto, sino además, pudiera transformarse en un elemento, que de manera inmediata, representara lo que hago como profesional. Ante esto, se consideró relevante incorporar en la propuesta, ideas fundamentales y configurantes de este taller, como: el uso de la creatividad, el hacer con las manos, la dosificación de los recursos, los procesos de aprendizaje de carácter práctico y la utilidad y significado del producto final. Fue así, que con cartulina del color institucional, con los datos de contacto, ubicación y otros, impresos en la hoja, aplicando la lógica constructiva del origami que utiliza el plegado, se conformó una forma tridimensional, hecha artesanalmente con las manos de su autor, mediante un proceso experimental de acierto y error, que generó un aprendizaje y que concibió un producto práctico, que funciona como tarjeta, pero que además, posee un valor artístico y simbólico, asociado a la grulla. Esta figura, se vincula con mi vida en mi etapa de estudiante en la universidad, donde una querida profesora, Yoshiko Nakashima, me enseña a hacer este origami, relatándome la historia de Sadako Sasaki, una niña que comenzó a fabricar mil grullas, inspirada por una leyenda oriental, para pedirle a los dioses la cura de su enfermedad, producto de las secuelas de la bomba de Hiroshima, que si bien, no alcanzó a terminar por su fallecimiento, su cometido motivo hasta la fecha, una serie de manifestaciones sociales y humanas, que llaman a la paz y la esperanza. Con esta tarjeta, que es ya en un símbolo que hoy me representa y que cuenta una historia encadenada a otra, surgieron otros proyectos, como el sobre, el cofre y el portadiscos plegables, además del cofre de luz y el logo tridimensional, que comparten el mismo espíritu y mantienen una misma línea de trabajo.



Puedo comentar, que luego de tanto tiempo prestando un servicio para otros, el hacer nuevas cosas para uno mismo, me permitió incursionar de modo muy especial en otras áreas del diseño, donde las lógicas empleadas en problemáticas arquitectónicas, las pude llevar a un lugar que se maneja en dos dimensiones, con soluciones formales que ya poseen un formato preestablecido y estandarizado, como en muchos ámbitos, que pudo ser modificado con creatividad, apertura y lógica, bajo mis condiciones personales y características.



Referido a lo anterior, salir de lo habitual siempre será un reto, sobre todo en un mundo donde ciertos acuerdos ya están pactados con anterioridad, con productos envasados que no necesariamente responden a quienes los utilizan, con formatos y formas que desconocemos de donde provienen, pero que hacemos nuestras sin mayor cuestionamiento, todo bajo una tónica que invita y envuelve a las masas, donde lo específico no es prioritario, ni tampoco un interés mayor y global.



En este contexto, aun existirán las instancias donde se requerirá una solución a medida, que pueda mostrar lo que nos representa de manera más fidedigna. Salir del área de confort, será un requerimiento, que nos hará transitar por un camino desconocido, que es necesario para dar con ese lugar o estado, que nos muestre con honestidad y consecuencia, fiel a nuestras ideas y valores, sostenidos por el simple deseo de ser nosotros mismos.







Mauricio Cabello Vásquez

Gestor Creativo Material

Taller CABELO

O’Higgins 932 /Linares /Chile

tallercabelo.wordpress.com

@tallercabelo