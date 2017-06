Opinión 06-06-2017

Lobo de mar en Curanipe

De aquel a este tiempo

las mariposas huyen del balcón

de los recuerdos.

Del ágil cerebro dominador de tempestades

quedó sólo el rescoldo.

El amasijo de cabrestantes y de garcias

se alejan en la bruma de la playa;



Ya no hay barcos de piratas demoniacos

el vaivén de las olas no es el mismo

las épicas aventuras y tesoros

los abordajes a las islas de las amazonas

no calientan ni el aliento

de las manos de los antiguos marineros.



Del rudo y fiel contramaestre

aun está el retrato ajado y sepia

tras la barra del bar del viejo puerto

y su poca carne y muchos huesos

yacen en la silla mecedora

de un balcón frente al mar de Curanipe.



(POESÍA DE JOSECULMEN)