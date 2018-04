Opinión 25-04-2018

Locales comerciales de Linares del ayer

El cierre de la Zapatería “Las Indias” en marzo de este año es un signo del término de empresas familiares del siglo pasado. La “Casa Gidi” de Independencia con Chacabuco, data del 1912 es la más antigua y vigente.

Esta Columna nació de una anterior “Los Corces y los Españoles en Linares”, donde se relató la instalación en esta ciudad de un importante grupo de estos migrantes, llegados en el siglo pasado y dedicados a actividades comerciales, en diversos rubros.

En cada caso se indicaba a las casas comerciales, instaladas como empresas familiares, en las calles Independencia, Brasil, en parte Chacabuco y Maipú. Con los españoles también se instalaron árabes y chilenos. De ahí nació la idea de esta nueva Columna.

Para nuestra Historia Comercial, agrupadas por sus giros o rubros, va este listado, para rendir homenaje a quienes se esforzaron con sus empresas familiares, contribuyendo al progreso y desarrollo de la ciudad y proveyendo a los linarenses de todos aquellos artículos de uso doméstico, ropas, calzados, electrónicos, repuestos de vehículos, maderas, hotelería, bares y restaurantes, ferreterías, panaderías, farmacias, mueblerías, pompas fúnebres, librerías, transporte, entre otras. La mayoría exitosos, gracias a sus visiones, esfuerzo, perseverancia y trabajo de sus dueños.

Un nuevo comercio con Grandes Tiendas y Supermercados, más diversificado, existe en la actualidad, no tan personalizado como el anterior, pero de buena calidad y sus empresarios, se esfuerzan por captar clientela, en la ciudad la que ha aumentado su población en forma significativa. Tanto ayer como hoy y en el futuro, el comercio es además una fuente laboral muy importante. Llegará el momento en que se dejará constancia de este nuevo comercio.

Tiendas

La Maravilla, Paloma, Bola de Oro, Campana (existe), Nuevo Mundo (existe), Casa Hojas, El Águila, Textil Lourdes, Blanco y Negro, Casa Gidi (existe de 1912), La Estrella, La Chilenita, Botonería Ramos, Tobruk, Cañonazo, Casa de los Algodones, Casa de las Lanas, La Florida, Casa Damar, La Princesa. Las Sastrerías de Tomás de la Fuente, Alquinta y Cárcamo (vendían géneros).

Zapaterías

Las Indias (creada por Ramón Gallegos en 1925 y atendió por 93 años hasta su cierre), El Gallo, La Imperial, El Palacio del Calzado, La Florida, Calzados Movillo, Bata y Discal.

Ferreterías

El Candado, Casa Cuesta, Linares, El Serrucho, Mobaro y Badilla.

Librerías

Universo, O”Higgins, Precio Fijo, Riquelme, Olimpia, ABC, Silver, Brasil, Valdebenito (con Imprenta), Fénix (con Imprenta).

Farmacias y Opticas

Reuter, Francesa, González, Díaz, Linares, Oriente, Aníbal Pinto y Óptica González.

Hoteles

Central, Comercio, Astur, París, Negro Bueno, Londres, Turismo (cerrado), Málaga (en Ruta 5 y sigue), Curapalihue (sigue). Además de Residenciales Hostales y Moteles.



Panaderías

Santa Ana, Francesa (sigue), El Almendro (sigue), La República, Linares, San José, La Selecta (sigue), Chile.

Fuentes de Soda y Pastelerías

Santa Ana, Gallo de Oro, Palet, Victoria. Rotisería Central.

Bares y Restaurantes

Club Social (se incendió), Palet, Club Unión, Centro Español (hoy Estadio Español), Astur, Londres, Royal, Londres Chico, Sótano, Club Radical, Club Aéreo, Ruiseñor, Quita Penas, Tumbaíto (sigue), Las Camelias en San Antonio, El Pollo Dorado, Rancho Grande, El Deportista, El Rey, Las Parrilladas (sigue).

Almacenes

El Cóndor, La Mundial, Comerciantes Minoristas, La Porteña, El Sol, La Bandera Azul, La Yapa, Emporio Estación, Cooperativa Empleados Públicos y Almacenes Al por Menor en todos los barrios.

Giros Diversos

Casa Mardones (Repuestos), Lirquén (Vidriería), Alarcón (Pompas Fúnebres y Mueblería), Pedro Retamal (Funeraria), Relojería Rebolledo, Sombrerería Wolf, Maderas Reynares, Maderas Peña, Maderas Bomtempi, Barraca Ferrer, Ford (vehículos y repuestos), Casa Acevedo (Bicicletas y Repuestos), Casa de las Bicicletas, Hall Musical, Radios RCA Víctor, Salón Phillips, la Feria del Plátano, Frutería “La Tropical”, Café Tres Montes, Madensa y Madeco, Empresas Vía Sur y LIT, Mueblería Lastra, Vinos Segú y Ollé, Carnicerías Alonso, Movillo y Melo; Agencia El Elefante (Empeños), las primeras Galerías Comerciales, entre ellas Soteras (hoy Tricot). El Mercado Municipal (carnicerías, pescadería, cocinerías, hoy restaurantes, frutas, verduras, flores y artesanías), carnicerías en los barrios y Ferias Libres (siguen).

Mi opinión

No fue fácil confeccionar este listado, por la preocupación de nombrar, en lo posible a todos. Ante esta tarea expreso la sigla (S. E. U. O. salvo, error u omisión), con las consiguientes disculpas.

Muchos nombres fueron proporcionados por linarenses antiguos y este aporte sobre nuestro patrimonio comercial, de algo servirá, para evocar a personajes, a sus dueños y familias, hechos y esfuerzos, de un Linares ya ido y que ahora, con nuevas generaciones han emergido formando otra sociedad, con aspiraciones, preferencias y visiones diferentes, todo lo cual es muy positivo.

¿Habríamos imaginado hoy a Linares y en todas las ciudades del país, saturadas de automóviles, por ejemplo; sus habitantes con celulares, viajes turísticos al extranjero y dentro del país, sus viviendas dotadas de artículos electrónicos; con un nuevo estilo de vida, en el vestir, donde lo formal ha pasado de moda, etc.? La respuesta la tiene cada uno.

Finalmente en calle Independencia, entre 1950 a 1960, se estacionaban 5 automóviles: el de Luis Soto (Farmacia Díaz); de Andrés Ansoleaga (La Bola de Oro); de Agustín Soteras (Calzados La Imperial); de Francisco Movillo (Calzados Movillo) y del Dr. Carlos Norambuena. El comercio y clientes no tenían problemas para estacionarse, además los ambulantes casi no existían. ¡Vea Ud. los tiempos han cambiado y hay que adaptarse a ellos!

(N. del A. Las fotografías gentileza del comerciante Ricardo Gidi Yaar, allí están sus abuelos y él está al frente a la tienda)



Raúl Balboa Ibáñez





Leyenda de foto:

Fachada de la “Casa Gidi” en Independencia N° 497 Esquina Chacabuco. Es el local comercial más antiguo de Linares.