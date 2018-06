Social 13-06-2018

Locutor Manuel Angel Castillo: “Agradezco a la gente que se ha preocupado de mi estado de salud”

Recientemente se dio a conocer la complicada situación de salud que enfrenta en la actualidad el locutor Manuel Angel Castillo, quien fue diagnosticado de cáncer gástrico.

“Es difícil escuchar un diagnóstico así. No obstante, estoy luchando contra esta enfermedad. Seguir en la Radio pese a esta dificultad, me ha servido mucho”, afirma el conocido hombre de las comunicaciones.

En estos días, el conductor del emblemático programa “Los Jóvenes de Ayer”, también ha recibido el cariño de la gente: “de manera especial quiero agradecer el aporte económico que recibí de parte del Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, que me entregó personalmente en la Radio mi colega Miguel Angel Venegas. A ello debo agregar a algunos auditores que también se han contactado conmigo”.

Para todas las personas que deseen solidarizar con el locutor Manuel Angel Castillo, quien enfrenta una enfermedad que significa un alto costo económico, pueden contactarse con él en la Radio Comunitaria Amparo, ubicada en el pasaje Farewell de la población Pablo Neruda, en horario de 9.30 a 12 horas, o llamar al teléfono 732210164.

FOTO: Manuel Angel Castillo, conductor del programa “Los Jóvenes de Ayer”.

2: El Círculo de Comunicadores Sociales espera que muchas más personas se sumen solidariamente con el conocido locutor.